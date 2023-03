Darten: Winst voor Remy bij Poel’s Eye

Kudelstaart – De twaalfde speelavond van de dartclub Poel’s Eye in de Proosdijhal in Kudelstaart werd bezocht door 40 deelnemers. De avond werd gewonnen door Remy van Groeningen, het was zijn eerste overwinning ooit. Vorig seizoen verloor hij nog de finale, maar nu won hij knap van Erik Jan Geelkerken. Erik Jan was evengoed aan een uitstekende reeks bezig, hij werd de winnaar van de vierde periode. Hoewel Erik Jan bijna een half seizoen miste is hij hard op weg naar een Top Tien notering aan het eind van het seizoen. De nummers één en twee van de stand wonnen ook een finale, maar dan van een lager niveau. Martin Bax won de finale van het tweede niveau, René Kruit van het derde niveau. Martin kon zodoende trainen in het winnen van finales, want op het hoogste niveau ging het dit seizoen meermaals mis. Doordat René bonuspunten pakte voor de hoogste uitgooi van de avond (130) bleef hij nog wel koploper in de stand. Gilbert van Eijk had een uitstekende avond, dankzij enkele knappe overwinningen bereikte hij de finale van het tweede niveau. Tjitte Miedema was de finalist van het derde niveau. Huib Gootjes won voor de tweede keer dit seizoen het vierde niveau, Ilona van Emden was de finalist.

Speelavond

Vrijdag 31 maart is de volgende speelavond in de Proosdijhal Kudelstaart. Dankzij het vier niveau systeem kan iedereen zoveel als mogelijk op het eigen niveau darten. De inschrijving sluit om 20.00 uur. Deelname kost 4 euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.poelseye.nl is nog meer informatie te vinden.