Darten: Tim van de Poel kampioen bij Poel’s Eye

Kudelstaart – Vorige week vrijdag was de vijftiende, en laatste, speelavond van de dartclub Poel’s Eye in de Proosdijhal. Er kwam een beslissing in de kampioen strijd tussen Floortje van Zanten en Tim van de Poel. In extremis lukte het Tim om Floortje voorbij te steken. In een onderling duel sloeg Tim al vroeg op de avond toe. Alleen in het geval Floortje het tweede niveau zou winnen én de hoogste uitgooi op haar naam zou zetten én Tim de speelavond niet zou winnen, behoorde een kampioenschap voor haar nog tot de mogelijkheden. Dit onwaarschijnlijke scenario werd in de finale van het tweede niveau bijna bewaarheid. Floortje won inderdaad het tweede niveau. Finalist was Tjitte Miedema, uitgerekend de darter met de hoogste uitgooi van de avond (157). Floortje miste helaas een nog hogere finish. Tim had ondertussen inderdaad de finale van het hoogste niveau gehaald.

Hoewel Marco Cornelisse (voor de veertigste keer ooit) de speelavond won werd Tim van de Poel zodoende voor het eerst ooit kampioen. Een formidabele prestatie! Tim vergaarde in de laatste vier speelavonden bijna het maximale mogelijk aantal punten, waardoor hij op het laatst iedereen aftroefde met een geweldige eindsprint. Hiermee werd hij uiteraard ook winnaar van de laatste periode. Maar het belangrijkste was natuurlijk het kampioenschap van het seizoen. Na een eerdere tweede en derde plaats in de eindstand voltooide Tim hiermee zijn erelijst, chapeau! Floortje van Zanten eindigde knap als tweede, terwijl René Kruit het podium completeerde. Uiteraard waren er op deze speelavond nog veel meer wapenfeiten te noemen. Zo bereikten Erik Metzler en Zander Gerlagh op de laatste speelavond voor het eerst ooit een finale. In een onderlinge finale won Erik uiteindelijk het vierde niveau.

Blind Koppel Toernooi

Hoewel de laatste speelavond is gespeeld is het seizoen van de Poel’s Eye nog niet voorbij. Volgende week zaterdag 18 mei is het Blind Koppel Toernooi inde Proosdijhal Kudelstaart. Bij dit toernooi wordt elke ronde geloot welke darter met en tegen wie hij of zij dart. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost 4 euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Kijk voor meer informatie op de website www.poelseye.nl

Foto: De top drie van dartclub Poel’s Eye: Floortje, Tim en René. Foto: aangeleverd