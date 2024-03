Darten: Moreno Blom wint nu wel bij Poel’s Eye

Kudelstaart – Sporthal de Proosdijhal stroomde vorige week vrijdag bij de twaalfde speelavond van de dartclub Poel’s Eye wederom vol. Voor de tweede keer dit seizoen waren er 64 deelnemers. Ook voor de tweede keer dit seizoen was Moreno Blom aanwezig. Wellicht was hij extra getergd omdat hij de vorige keer niet won, want hij was zeer goed op dreef. Zo was hij in een bepaalde leg na zes pijlen nog onderweg naar een negen darter. Ook de winnaar van de vorige speelavond, Brent Plaisier, kon Moreno Blom in de finale niet van de winst afhouden. Het was de zesde speelavond overwinning ooit voor Moreno.

Wouter van de Vegt is bezig aan een sterk seizoen, hij won voor de tweede keer dit seizoen het tweede niveau. Tegenstander in de finale was niemand minder dan Danny Zorn. Roberto Blom, inderdaad de broer van, won het derde niveau. Kim Fontaine was de finalist. Kim is dit seizoen opvallend aanwezig, hij stond in de finale van zowel het tweede, het derde als het vierde niveau. De finale van het vierde niveau had een sterke bezetting, Ilona van Emden won deze finale van Tibor Hogervorst. Tot slot had Tim van de Poel met een mooie finish van 138 de hoogste uitgooi van de avond. Het was al de derde keer dit seizoen dat Tim de hoogste uitgooi van de avond had.

Speelavond

Volgende week vrijdag 15 maart is de volgende speelavond. Er is een vier niveau systeem zodat iedereen zoveel als mogelijk op zijn eigen niveau terecht komt. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost 4 euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Kijk voor meer informatie op de website www.poelseye.nl

Foto: Staand: Danny, Tibor, Tim, Ilona, Kim en Wouter. Voor: Moreno en Roberto.