Dames Senioren 1 van Golfclub Veldzijde Landskampioen

De Ronde Venen – Het is ze gelukt! In een zinderende finale tegen de Eindhovense wisten de dames van het senioren 1 team van Golfclub Veldzijde met 30 tegen 28 gewonnen matches uiteindelijk te winnen met 4-2. Daarmee mag het team zich Landskampioen noemen.

Na de gebruikelijke 6 competitiewedstrijden mocht het team meedingen naar de titel. Twee dagen achtereen hebben de dames gespeeld voor het Nederlands Kampioenschap. Donderdag speelden zij de halve finale in Eindhoven tegen de Hooge Graven uit Ommen en wonnen deze wedstrijd met 6-0. Vrijdag moesten de dames weer vroeg op pad om naar Hank te gaan om daar voor het kampioenschap te spelen. Er moest gespeeld worden op Kurenpolder, een heel lastige baan. Het was bovendien ontzettend warm en de wedstrijd van de dag ervoor zat de dames nog aardig in de benen.

Na de singles stond Golfclub Veldzijde met 21-18 voor. Pas nadat de laatste flight binnen was, na de greensomes, wisten de dames dat met 2 gewonnen holes het kampioenschap binnen was. Het lag ontzettend dicht bij elkaar en was met recht een zinderende finale.

De speelsters van Golfclub Veldzijde hebben na 3 jaar achtereen promoveren het hoogst haalbare gehaald: het landskampioenschap! Bij Golfclub Veldzijde zijn we daar maar wat trots op.

Op de foto:

v.l.n.r. Femia Bosman, Nelleke Arends, Tine ‘t Hoen, captain Marianne Corman, Margriet Kemperman, Hermien Blommers en Thea Moen ( Tineke van t Hoog was op vakantie) – Golfclub Veldzijde