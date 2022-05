Dames 1 KDO handbal kampioen

De Kwakel – Onder toeziend oog van een bomvolle tribune is onze dames 1 zondag 24 april kampioen geworden! In de 2e klasse van de zaalcompetitie versloegen zij met duidelijke cijfers (26-22) de dames van SDS ’99. Daarna was het FEEST, groot FEEST in de kantine van KDO.

Tijdens dit rommelige ‘coronajaar’ lukte het de dames, al enkele seizoenen getraind door Kees Jan Jongkind, om tot het moment van stilleggen van de zaalcompetitie ongeslagen te blijven. Het vertrouwen in een kampioenschap groeide toen ook de eerste wedstrijden na de hervatting in januari werden gewonnen. Door een gelijkspel van directe concurrent Nieuwegein enkele speelweekenden geleden waren de kampioenskansen aanzienlijk. Tijdens het doordeweekse treffen met de dames van US konden de dames al de kroon op hun werk zetten, maar de spanning zorgde voor een slordige wedstrijd die zij uiteindelijk ook uit handen moesten geven (14-15).

Alle drukte

Alle druk kwam te liggen op de wedstrijd van afgelopen zondag. Het begon van de wedstrijd verliep stroef, maar in de tweede helft toonde KDO haar ware klasse. Met een prachtig eindresultaat! De speelsters werden getrakteerd op een medaille, bloemen, een onthaal in de kantine door alle fans en een mooi aandenken aan dit kampioenschap in de vorm van een glas. De glazen werden goed gevuld tijdens een meer dan gezellige kampioensmiddag.

Volgend seizoen komen de dames, gesponsord door Flynth adviseurs en accountants Aalsmeer, uit in de 1e klasse en daar zijn zij meer dan trots op! Tot die tijd zijn zij de komende maanden actief in de tweede helft van het veldcompetitie, waarin zij eveneens spelen in de 1e klasse.