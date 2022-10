Cyclocross voor jong en oud in Nieuwveen

Nieuwveen – Het was spannend of het door zou kunnen gaan op de gebruikelijke locatie. De geplande dijkverzwaring zou roet in het eten kunnen gooien. Maar gelukkig hebben alle partijen die daar bij betrokken zijn hun medewerking toegezegd om stichting Cycling Dreams toch het cyclocross evenement te laten organiseren. Op en rondom zwembad Aarweide in Nieuwveen gaan op zondag 16 oktober weer wedstrijden gehouden worden voor de Amsterdamse Cross Competitie. Van jeugd tot ouderen zullen weer in diverse categorieën strijden om de punten en bloemen. Het is dit jaar de tiende editie van dit sportieve evenement nabij het openlucht zwembad. Iedereen kan/mag meedoen. Bezoek voor meer informatie over deelname, inschrijfgeld en programma de website: www.stichtingcyclingdreams.com. De toegang is gratis. Publiek is van harte welkom.