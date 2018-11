Cursus ‘Werken met de e-overheid’ in de bieb

Amstelland – De overheid vraagt van burgers hun zaken via internet te regelen. Maar hoe doe je dat als je niet thuis bent op dit gebied? Speciaal hiervoor geeft de Bibliotheek Amstelland de cursus Werken met de e-overheid.

In deze cursus krijgen de deelnemers antwoord op de volgende vragen. Hoe doe je online belastingaangifte, hoe vraag je toeslagen aan en hoe maak je een afspraak met de gemeente? Ook leer je informatie over bijvoorbeeld pensioenopbouw te raadplegen. Door in te loggen met je DigiD (de digitale handtekening voor de overheid) is alles vinden over uitkeringen en persoonsgebonden budgetten.

De Bibliotheek Amstelland biedt samen met Seniorweb cursussen aan waarin mensen leren een DigiD aan te vragen en te gebruiken. Tijdens de cursus komen verschillende overheidswebsites aan de orde, waaronder de site van de SVB, de gemeente en de Belastingdienst. Ook wordt uitgelegd hoe de berichtenbox van Mijn overheid werkt.

De cursus Werken met de e-overheid is bedoeld voor mensen die al redelijk thuis zijn op de computer en op internet. De cursus bestaat uit vier wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. De eerstvolgende cursus begint op dinsdag 13 november om 11.00 uur in bibliotheek Westwijk aan het Westwijkplein in Amstelveen. De cursus is gratis. Aanmelden voor de cursus kan via Anton Furnée: a.furnee@debibliotheekamstelland.nl of telefonisch via 020-6414126.