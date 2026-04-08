Theatersport: avond vol humor en creativiteit

Aalsmeer – Wat gebeurt er als je een groep enthousiaste toneelliefhebbers het podium op stuurt, zonder script? Juist: pure magie! De afgelopen maanden volgde een gedreven groep cursisten bij KCA de cursus Theatersport onder leiding van docent en regisseur Petra Daalman. Theatersport is improvisatietheater in zijn puurste vorm: geen vaste teksten, geen voorspelbaar verloop, alleen lef, fantasie en het moment. Met als motto ‘niet denken maar doen’ leerden de spelers hun grenzen verleggen, razendsnel schakelen en volledig op elkaar vertrouwen. Ze sprongen in onverwachte scènes, speelden uiteenlopende rollen en ontdekten hoe verbeelding en samenwerking tot hilarische en verrassende momenten leiden. De cursisten leerden acts als het orakel, drie-in-een-pannetje met diverse muziekstijlen en filmgenres. Een doventolk, een emotioneel feestje, een klachtenbureau of ‘dierenarts” allemaal verschillende manieren om theatersport te beoefenen. Nieuwsgierig geworden?

Op woensdagavond 29 april staan zij voor het eerst op het podium met publiek in Cultureel Café Bacchus aan de Gerberastraat! Spannend voor de spelers, maar vooral een avond vol humor, creativiteit en onverwachte wendingen voor jou als bezoeker. Als publiek ben je niet alleen toehoorder, je bepaalt wat de spelers gaan uitbeelden, met welke emotie en welke uitdagingen zij krijgen. Wie weet spot je hier wel het acteertalent van de toekomst! Kaarten zijn verkrijgbaar via de ticketshop op de website van KCA.

Foto: Cursisten KCA Theatersport (foto aangeleverd).