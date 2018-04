CU/SGP stelt vragen over stroomstoringen in De Ronde Venen

De Ronde Venen – De afgelopen dagen werd de ChristenUnie-SGP door inwoners aangesproken over het aantal stroomstoringen in onze gemeente. Een kort onderzoekje leerde ons dat gemiddeld 1 a 2 keer per week in onze gemeente de stroom korter of langer uitvalt. Dat vinden wij teveel en daarom vragen wij opnieuw aandacht voor dit probleem.

Een aantal jaren geleden (2010-2014) is met regelmaat gesproken over het veelvuldig optreden van stroomstoringen in onze gemeente. De ChristenUnie-SGP fractie heeft daar onder andere in 2010 en in 2013 nadrukkelijk aandacht voor gevraagd.

Stedin, de netbeheerder in onze gemeente, heeft dit probleem ook onderkent en is in 2010 is gestart met een versnelde vervanging en uitbreiding van het middenspanningsnet in onze gemeente.

Niet afdoende

“Dat was toen kennelijk al niet afdoende” aldus Wim Stam, fractievoorzitter. “Want eind 2013 meldde het college ons dat Stedin extra investeringen zou gaan doen om het probleem te verhelpen”.

Inmiddels zijn we in 2018 en is dit thema de afgelopen jaren niet veel meer aan de orde geweest maar bestaat het probleem nog steeds.

Hoewel de ChristenUnie-SGP de indruk heeft dat het aantal stroomstoringen wel is verminderd, blijft 1 a 2 keer per week nog steeds aanzienlijk. “Temeer daar we tegenwoordig in het tijdperk van digitalisering en energie-transitie steeds afhankelijker worden van leverzekerheid van de stroom” vervolgt Stam, waarmee hij gelijk motiveert waarom de ChristenUnie-SGP dit probleem serieus neemt.

Naast het ongemak, kan leverzekerheid ook gevolgen hebben voor de mate waarin mensen bijvoorbeeld gebruik maken van thuiswerken (en dus de files beperken). Het uitvallen van de stroom heeft directe gevolgen heeft voor onze inwoners en ondernemers.

