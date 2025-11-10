CSW wint ruim bij hekkensluiter

Wilnis/Amsterdam – Afgelopen zaterdag moesten de mannen van trainer Jeffrey Vlug op bezoek bij ASV Arsenal. De ploeg uit Amsterdam-Zuid stond voorafgaand aan de wedstrijd met een hopeloze nul score uit vijf duels onderaan. Niet winnen was voor CSW geen optie.

Er werd gekozen voor een zeer aanvallend strijdplan. Al na vier minuten wedstrijd leek dit te resulteren in een eerste doelpunt. De lat stond bij een schot van Lars Wille succes in de weg. De rebound van Emmanuel Emma’s werd door de 16-jarige doelman gered. Na tien minuten was het wel raak. Het was Wille die Berry Kramer aanspeelde in de het strafschopgebied. Zijn fraaie trekbal vanaf de achterlijn werd door Emma’s van dichtbij vallend tot een treffer gepromoveerd, 0-1 na ruim een kwartier opnieuw een fraaie aanvalsopzet. Het was de mee opgekomen back Mitchell de Zwart, die Kramer aanspeelde. De lichtvoetige middenvelder wist met een slimme pass Max Oliemans te bereiken, die van dichtbij binnenschoot.

Dit is wat er werd gewenst, snelle goals om te voorkomen dat je tegen jezelf gaat lopen voetballen. Toch was dit na de 0-2 wel wat er enigszins gebeurd. Het spel werd slordig en onsamenhangend. In de 36e minuut had CSW het geluk mee. Een afstandsschot spatte uiteen op de kruising boven de vaststaande Santangelo. Wakker geschud door het voorval zette CSW weer even aan en dat leidde kort voor rust voor de 0-3. Oliemans wat rommelig de maker, Wille de aangever.

Teamverband

Na de thee was de eerste kans voor de thuisploeg. Gelukkig voor de rood-blauwen belandde de bal net langs de verkeerde kant van de paal. Na deze waarschuwing nam CSW het heft in handen zonder daarbij grootst te spelen. Het was het al eerder geroemde teamverband en het elkaar vocaal op scherp durven zetten dat de doorslag gaf. Na een uur viel het vierde doelpunt. Nadat Wille zijn directe tegenstander had dolgedraaid was zijn korte pass wel besteed aan Emma’s. De elegante spits ramde de bal bij de eerste paal snoeihard binnen.

Even daarna een drievoudige wissel aan de kant van CSW. Deze keuze voor frisse benen bleek een juiste, want nog geen minuut later prijkte de 0-5 op het scorebord. Het was de steekbal van Teun Gieling, die door Leroy Scholman uiterst fraai langs de Arsenal goalie werd gestuurd.

Het laatste wapenfeit was voor Oliemans. Op aangeven van Scholman kapte hij zichzelf knap vrij een haalde hard uit. Een echte spitsengoal. 0-6 de eindstand. Komende zaterdag om 14.30 uur komt Amstelveen Heemraad op bezoek.

CSW wint ruim bij hekkensluiter ASV Arsenal. Foto: aangeleverd.