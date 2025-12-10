CSW kwam met gelijkspel goed weg bij UVS

Leiden/Wilnis – Voor het laatste competitieduel voor de winterstop reisde CSW af naar Leiden. Tegenstander UVS, waartegen men twee seizoenen geleden ook al eens uitkwam, had tot zaterdag slechts een punt minder verzameld dan de Wilnissers. Een gelijk opgaande strijd leek voorspelbaar.

Direct na het eerste fluitsignaal ontstond een bekend beeld: CSW maakte het spel, deed dit bijzonder goed en drukte de thuisploeg terug op eigen helft. Het goede spel betaalde zich in de 20e minuut uit. Na een lange run belandde de voorzet van Mitchell Zwart bij Max Oliemans, die de bal neerlegde voor Zakaria Assarti. Deze krulde het leer fraai in de linkerbovenhoek. De 0-1 was een terechte afspiegeling van de verhoudingen in het veld.

Kansen

In de minuten daarna kreeg CSW kansen om de voorsprong uit te breiden. Een geweldige combinatie door het centrum van Berry Kramer en Assarti, en een kopstoot van Leroy Scholman na een lange bal van Robbert Kompier, strandden echter in schoonheid. Pas in de 38e minuut noteerden we de eerste kans voor de gastheren. Dat bleek het startsein voor een offensief dat aanhield tot aan het rustsignaal. Gelukkig voor CSW stond de laatste linie ouderwets op dreef en werd de pauze bereikt met een (te) kleine voorsprong.

Voortvarend

De tweede helft begon met een voortvarend UVS. Twee grote kansen in de eerste twee minuten bleken een voorbode van de spelopvatting die men na rust wilde hanteren. Dat men in die opzet slaagde, werd al snel duidelijk. De mannen van trainer Vlug kwamen vol in de storm. Het speltype was niet mooi en ging gepaard met veel lange ballen, maar het had uiteindelijk wel resultaat. Nadat CSW met hangen en wurgen een karrevracht aan kansen had doorstaan, was het Daan van der Zwaan die na een lage voorzet van rechts de bal bij de eerste paal binnengleed.

Handjes dichtknijpen

Na de goal ging het alle kanten op, maar wel met dien verstande dat de Leidenaren meer creëerden dan de Boys van de Dijk. Een winnaar kwam er niet en daarbij mocht CSW de handjes dichtknijpen. In de 86e minuut was er een moment dat door de scheidsrechter werd weggewoven, waar een strafschop ook had gekund.

Met nog een bekerduel voor de boeg kon de balans worden opgemaakt: een uitstekende start, slechts een keer verloren, stroeve laatste weken, een vierde plaats op de ranglijst, maar flink wat werk aan de winkel om de steeds dichterbij kruipende concurrentie achter zich te houden. Zaterdag uit voor de beker tegen Legmeervogels, aanvang 15.00 uur.

Op de foto: CSW kwam met een gelijkspel goed weg bij UVS. Foto: Ron Kentrop.