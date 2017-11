Contactdag Zonnebloem groot succes!

De Kwakel – Donderdag 9 november, vond in het dorpshuis van De Kwakel de jaarlijkse contactdag plaats van de Zonnebloem afdeling De Kwakel/Vrouwenakker. 60 Gasten hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van de vrijwilligers om een dagje bij te komen praten met oude bekenden of nieuwe contacten te komen leggen met nieuwe bewoners binnen onze afdeling. Na een openingswoordje van de voorzitster, werd er koffie gedronken met warme banketstaaf erbij en zat de stemming er meteen al goed in.

Tussendoor werden Bep en Sylvia, twee vrijwilligsters van onze afdeling naar voren geroepen, omdat ze respectievelijk 30 en 10 jaar vrijwilligsters waren.

Gezellig

Er is gezellig bijgepraat, er is lekker geluncht, er werden oude fotoboeken bekeken en er is hartelijk gelachen om het leuke optreden “Terug naar Vroeger” van het duo Linquenda.

Na het optreden was er nog tijd voor een kopje koffie of thee, voor de gasten die dat wilden, en werd er langzaam een einde aan de leuke dag gemaakt.

Buiten was de temperatuur al niet koud, maar binnen kregen alle gasten een warm gevoel van zoveel saamhorigheid. Het was weer een ontzettend geslaagde dag, waar alle gasten met plezier op terug kunnen kijken.