Concert Amicitia met Johannes Passion

Regio – In de RK-kerk Johannes de Doper, Driehuisplein 1, op de grens van Mijdrecht en Wilnis vindt 4 april om 20.00 uur de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach plaats door Amicitia. Het koor wordt begeleid door barokorkest la Sorpresa. Solisten zijn Lauren Armishaw (sopraan), Martine Straesser (mezzosopraan), Peter Vos (tenor), Willem de Vries en Ronald Dijkstra (bariton). Eric Jan Joosse bespeelt het kistorgel en de algehele leiding heeft dirigent Toon de Graaf.

De Johannes Passion vertelt over het lijden en sterven van Jezus volgens de evangelist Johannes. Jezus is in tegenstelling tot de Matthäus Passion als de Koning, als de Messias bezongen. De eerste uitvoering van de Johannes Passion dateert van Goede Vrijdag 7 april 1724, het jaar daarop volgde weer een uitvoering met een aantal gewijzigde composities. Bach bracht voortdurend wijzigingen aan, deze uitvoering is de versie uit 1749. Het is voor Amicitia de negende keer dat Bachs meesterwerk gezongen wordt. Ook de solisten zijn bekende gezichten voor de trouwe bezoekers. Er wordt op authentieke instrumenten gespeeld.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.amicitia-uithoorn.nl, bij The Read Shop, Zijdelwaardplein in Uithoorn, bij boekhandel Mondriaan, De Lindeboom in Mijdrecht, bij The Read Shop, Plevierenlaan 21 in Vinkeveen of aan de ingang van de kerk voor aanvang van het concert.

Foto: aangeleverd.