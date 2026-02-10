Concert ‘Aalsmeers Harmonie in beweging’

Aalsmeer – Aalsmeers Harmonie geeft deze zondag 15 februari een concert in de Doopsgezinde Kerk aan de Zijdstraat 55. Het programma staat volledig in het teken van ‘Aalsmeers Harmonie in beweging’, een muzikale reis waarin beweging in al haar vormen centraal staat. Tijdens het concert presenteert het harmonieorkest een gevarieerde selectie muziekstukken waarin beweging op verschillende manieren tot leven komt: van dans en ritme tot reizen, stromingen en emotionele beweging.

Het resultaat is een dynamisch programma dat zowel liefhebbers van klassieke harmonieklanken als popmuziek zal aanspreken. Een bijzonder moment tijdens de middag is de huldiging van een jubilaris van de vereniging.

Het gratis concert begint om 15.00 uur en duurt ruim een uur. Bezoekers worden van harte uitgenodigd om te komen luisteren, genieten en zich muzikaal ‘in beweging’ te laten brengen. Meer informatie over het orkest is te vinden op www.aalsmeersharmonie.nl.



Foto: Aalsmeers Harmonie in concert (aangeleverd).