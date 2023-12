Collin Baars kampioen driebanden

Wilnis – Op zondag 10 december is in De Paraplu in Wilnis de finale van de Open Persoonlijke Kampioenschap (PK) Driebanden in De Ronde Venen gespeeld, georganiseerd door de Biljartfederatie. Het bestuur dankt vrijwilligers van De Paraplu voor hun gastvrijheid en de vrijwilligers die hielpen met tellen en schrijven. Vanuit de voorronden hadden acht spelers zich voor de finale geplaatst, namelijk Ray Kramer, Gijs Rijneveld, Henk Doornekamp, Sander Raadschelders, Evert Driehuis, Martien Heijman, Collin Baars en Sander Pater. Nadat elke deelnemer twee wedstrijden had gespeeld werd er een totaalranglijst gemaakt en traden de nummers 1 t/m 4 van die ranglijst aan in de halve finales.

Martien Heijman, die zijn beide poule-wedstrijden had gewonnen met een indrukwekkend moyenne percentage van 187%, speelde tegen Collin Baars. Martien had zijn kruit duidelijk verschoten tijdens de poule-wedstrijden, want hij kwam in 38 beurten niet verder dan vier caramboles toen Collin zijn te maken elf caramboles had gemaakt en zich als eerste plaatste voor de finale. In de andere halve finale was het beduidend spannender; Sander Raadschelders moest 18 caramboles maken tegen Henk Doornekamp 20. Sander pakte een mooie voorsprong, maar het lukte hem maar niet om die laatste carambole te maken. Ondertussen speelde Henk alles of niets en kroop hij steeds verder dichterbij. Hij bleef echter steken op 17 caramboles toen Sander alsnog de partij wist uit te maken.

De wedstrijd om het kampioenschap ging dus tussen Collin Baars en Sander Raadschelders. Het werd een lange zit. De finalisten leken vermoeid in deze vierde partij van de dag. De tellijst bevat in totaal 60 beurten en dat was ook precies het aantal beurten wat er nodig was om de partij af te ronden. Maar spannend was het wel. Want beide spelers hoefden op het eind er nog één te maken. Het pulbiek slaakte regelmatig ‘ooohs’ en ‘aaahs’ bij net-aan-missers. Collin Baars was uiteindelijk de gelukkige, die als relatieve nieuweling meteen een mooie titel op zijn biljart-CV kan zetten, namelijk ‘Open PK Driebanden kampioen De Ronde Venen seizoen 2023-2024’.