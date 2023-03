Clubkampioenschap VZOD voor Fabienne en Tim

udelstaart – Afgelopen vrijdag 17 maart was het een drukte van jewelste in het Dorpshuis van Kudelstaart op de voorjaarsvergadering van de schaatstrainingsgroep VZOD. Rond de 80 leden van jong tot ouder waren aanwezig om te zien hoe Fabienne Maarse en Tim Jilesen voor het tweede opeenvolgende jaar door voorzitter Nico Kuipers gefeliciteerd werden met het behalen van het clubkampioenschap. Het was een levendige vergadering waarin het uiterst goed verlopen schaatsseizoen officieel werd afgesloten met het uitreiken van de bekers in de diverse leeftijdscategorieën.

Fietsen en skaten

Vanaf maandag 27 maart wordt er weer in groepsverband gefietst met als verzamelplek de parkeerplaats bij de tennisclub Kudelstaart. Ook het inline skaten gaat over een paar weken weer beginnen. De start is op dinsdagavond 11 april en dit vindt zoals elk jaar plaats op de skeelerbaan in Kudelstaart. Voor meer informatie kan gekeken worden op www.stgvzod.nl. Na afloop van de vergadering was er de gebruikelijke verloting waarbij iedere deelnemer op zijn minst twee prijzen binnenhaalde. Daarna was het nog lang gezellig in het Dorpshuis.

Jongste jeugd

De volgende middag stond de afsluiting van het schaatsen voor de jongste jeugd op het programma. In de kantine van de firma Ubink waren meer dan 60 kinderen en jeugdtrainers aanwezig. Na een korte evaluatie van het afgelopen schaatsjaar werden ook hier vele bekers uitgereikt met als extraatje voor iedere deelnemer een schaatspaspoort met daarin vermeld de dit jaar gemaakte vorderingen. Hoogtepunt van de middag was natuurlijk de bingo, waar iedere deelnemer ruim in de prijzen viel en hiermee tevreden naar huis ging.