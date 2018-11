C.o.v. Amicitia zingt Bach en Mozart

Uithoorn – Op vrijdag 23 november houdt c.o.v. Amicitia haar jaarlijkse concert in de RK-kerk de Burght aan het Potgieterplein te Uithoorn. Het programma bestaat uit Magnificat van C.Ph. E. Bach en Requiem van W.A. Mozart. Het concert begint om 20.15 uur, de kerk is vanaf 19.15 uur geopend.

Aan het concert werken de Nieuw-Zeelandse Lauren Armishaw (sopraan), Martine Straesser (alt-mezzosopraan), Falco van Loon (tenor), Berend Eijkhout (bas-bariton), Eric Jan Joosse (orgel) en Het Promenade Orkest mee. Het geheel staat onder leiding van dirigent Toon de Graaf.

Voor de pauze wordt het Magnificat van Carl Philipp Emanuel Bach vertolkt. C.Ph.E. Bach is de tweede zoon van Johann Sebastian Bach en componeerde zijn eigen Magnficat in 1749. Deze zoon van Bach overtrof in zijn tijd zijn vader in bekendheid. Het slot met de schitterende fuga’s getuigt van grote klasse. Het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart vormt het tweede deel van het concert. Op zijn sterfbed schreef Mozart nog zelfstandig de eerste acht maten van Lacrimosa. Zijn leerling Franz Xavier Süssmayer voltooide op verzoek van Mozarts vrouw het werk. Inmiddels behoort het Requiem tot een van de hoogtepunten van Mozarts oeuvre.

Kaarten à 25 euro (tot en met 17 jaar 10 euro) zijn verkrijgbaar via de website www.amicitia-uithoorn.nl, bij de Bruna op het Amstelplein en de The Read Shop op het Zijdelwaardplein en aan de zaal vanaf 19.15 uur. Voor informatie: 0297 567257 of 566377.

C.o.v. Amicitia heeft het hele jaar onder de bezielende leiding van Toon de Graaf en Eric Jan Joosse als repetitor hard geoefend om ook dit jaar een prachtig concert ten gehore te brengen.