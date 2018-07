Burgemeester Divendal bedankt twee Burgernetdeelnemers na geslaagde acties

Dankzij oplettende deelnemers is Burgernet opnieuw succesvol ingezet. Op vrijdag 8 juni zijn twee kinderen uit Vinkeveen teruggevonden en op maandag 9 juli werden twee verdachte jongens aangehouden. Burgemeester Maarten Divendal bedankte de Burgernetdeelnemers persoonlijk voor hun waardevolle bijdrage.

Vrijdag 8 juni waren twee kleine kinderen even aan de aandacht van hun moeder ontsnapt op de Meerkoetlaan in Vinkeveen. De politie gebruikte Burgernet om naar hen uit te kijken. De heer Van Kreuningen zag de kinderen lopen op de Talingenlaan en waarschuwde de politie. Al snel konden de kinderen weer met hun moeder herenigd worden. Een goede reden voor burgemeester Maarten Divendal om de heer Van Kreuningen persoonlijk te bedanken met een attentie.

Burgernetactie na bedreiging

Maandag 9 juli werd Burgernet opnieuw succesvol ingezet. De politie ontving een melding dat er een buschauffeur met een mes was bedreigd. Twee jongens wilden gratis met de bus meerijden. De buschauffeur gaf aan dat dit niet mogelijk was en gaf ze de keus netjes te betalen. De jongens waren dit niet van plan en bleven in de bus. Een van hen liet een keukenmes zien. De chauffeur drukte op zijn alarmknop. Er werd een Burgernetmelding uitgestuurd met de signalementen van de jongens. Dankzij de oplettendheid van een Burgernetdeelnemer werden de jongens korte tijd later aangehouden. Burgemeester Maarten Divendal heeft ook deze Burgernetdeelnemer persoonlijk bedankt.

Succesvolle oproepen

“De Ronde Venen maakt sinds 2008 gebruik van Burgernet. In de afgelopen jaren zijn tientallen succesvolle oproepen gedaan en werden er met behulp van deelnemers onder andere verdachten opgepakt en vermisten gevonden. Inmiddels zijn ruim 6.600 inwoners van de gemeente aangesloten bij Burgernet. Dat betekent dat de politie bij elke oproep gebruik kan maken van heel veel extra ogen en oren om uit te kijken naar verdachten of vermisten. De kans dat de betreffende personen daadwerkelijk worden gesignaleerd, neemt daarmee enorm toe. De geslaagde acties op 8 juni en 9 juli zijn daar weer goede voorbeelden van,” aldus burgemeester Divendal.