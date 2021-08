Buren Fort leggen bom onder Vuur en Licht op het Water

Aalsmeer – Aalsmeer heeft inmiddels een lange periode achter de rug zonder grote evenementen. Vorig jaar werd vanwege corona een streep gezet door alle festiviteiten, waaronder de Feestweek, de Pramenrace en Vuur en Licht op het Water. Het is dus bijna twee jaar geleden dat duizenden bewoners over enkele weken weer kunnen gaan genieten van een feestelijk begin van september. Het is niet overdreven om te zeggen dat velen snakken naar ontspanning en vertier met elkaar. Dat gaat gebeuren, zoals het er nu uitziet. In deze krant is er al op gewezen dat er nog enkele organisatorische hobbels genomen moeten worden voor Vuur en Licht op het Water. Zo zal een deel van de Kudelstaartseweg ontdaan moeten zijn van de nu nog aanwezige hekken om toeschouwers zicht te bieden op het vuurwerk dat tijdens Vuur en Licht op het Water op pontons op de Grote Poel ontstoken zal worden. Er zijn nog minder dan vier weken om dit voor elkaar te krijgen. Organisator Mike (Multi) van der Laarse meldde vorige week dat hier in goed overleg met de gemeente aan gewerkt wordt. Daarvoor al werd verteld dat de opbouw van het vuurwerk niet zoals gebruikelijk bij het Surfeiland kan plaats vinden. Een nieuwe plek hiervoor is gevonden bij het Fort bij Kudelstaart. Aan de zuidkant van het Fort stelt beheerder Martijn de Liefde ruimte beschikbaar om de opbouw te realiseren. Vanaf deze plek kunnen de pontons met het vuurwerk op zaterdagavond 4 september naar een veilige plek op de Grote Poel gesleept worden om daar het vuurwerk te ontsteken.

Ontbrandingstoestemming

Er doet zich nu echter een nieuwe hobbel voor. Mike (Multi) van der Laarse had enkele omwonenden van het Fort vooraf benaderd om te vragen of er bij hen bezwaren leefden wat betreft de opbouw van het vuurwerk bij het Fort. Dat bleek niet het geval. Tot zijn ontsteltenis hebben de omwonenden zich echter achter zijn rug om gewend tot de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze dienst heeft de zogenaamde ontbrandingstoestemming voor het evenement Vuur en Licht op het Water 2021 gegeven. Dat doen zij bij ieder vuurwerk-evenement op het water. De omwonenden vragen zich af of bij de ontbrandingstoestemming rekening gehouden is met het geldende bestemmingsplan voor het Fort. In dit plan staat volgens hen niet dat Fort Kudelstaart kan dienen als locatie voor het opbouwen of tot ontbranding brengen van vuurwerk, of als locatie voor evenementen. Tevens wijzen zij er op dat het Fort Kudelstaart een Rijksmonument is. De Omgevingsdienst heeft alle vragen van de omwonenden beantwoord. Aansluitend hierop hebben de direct omwonenden afgelopen vrijdag een gesprek gehad met de gemeente Aalsmeer. Hierin is door de gemeente duidelijk gemaakt dat het vuurwerk op pontons geplaatst zal worden aan de achterkant van het Fort, maar dat er geen vuurwerk ontbrand zal worden bij het Fort Kudelstaart. De bezwaren en zorgen zijn wat betreft het college van burgemeester en wethouders dan ook ongegrond.

“Niet fair”

Mike is verbolgen: “Het is toch ongelooflijk dat we in deze fase hier onze energie aan moeten besteden. Het meest steekt me nog dat ze achter mijn rug om naar de Omgevingsdienst zijn gestapt met een ander verhaal. Terwijl toen ik vroeg of ze het een probleem zouden vinden als wij het vuurwerk daar zouden gaan opbouwen was het antwoord, maar natuurlijk niet. Deze mensen kunnen mij gewoon bellen met vragen, maar in plaats daarvan gaan ze proberen alles te dwarsbomen. Dat is niet fair. Het is nu de vraag of de omwonenden af zullen zien van verdere stappen.”

Regels

De organisatie van Vuur en Licht op het Water wordt er door de opstelling van de omwonenden niet eenvoudiger op. Mike (Multi) van der Laarse vervolgt: “We wachten met z’n allen op nadere mededelingen van de regering op 14 augustus of een evenement als dat van ons doorgang kan vinden en welke regels gaan gelden. Gelukkig hebben we wel geweldige hulp van burgemeester en wethouders en wat dacht je van onze sponsoren, die willen heel graag met hun steun het Aalsmeerse publiek trakteren op een prachtige vuurwerkshow. Het blijft echter een onzekere toestand.”

Absoluut niet zeker

Ondanks de onzekerheden wordt er achter de schermen hard door gewerkt om de inwoners en belangstellenden te kunnen trakteren op een prachtige vuurwerkshow. “Met Radio Aalsmeer hebben we een eerste test gedaan of het technisch lukt om het vuurwerk synchroon te laten verlopen met muziek. Dat zag er goed uit”, zegt Mike. “Maar nogmaals of Vuur en Licht door gaat, is absoluut nog niet zeker. Het hangt nu niet alleen af van de regels van de regering, maar dus ook of de buren van het Fort hun bezwaar willen intrekken. Ze hebben een bom gelegd onder Vuur en Licht op het Water. De voorbereiding is nog meer onder druk komen te staan. Heel jammer, maar we blijven optimistisch.”

Foto: www.kicksfotos.nl