Braderie Kudelstaart pakt zonnig uit

Kudelstaart – “De braderie heeft altijd mooi weer”, was te horen tussen het winkelend publiek langs de kramen in het centrum van Kudelstaart. Zo op de rand van voorjaar en zomer is dat ook niet vreemd natuurlijk en er zal heus wel eens een regenachtige aflevering tussen gezeten hebben, maar de gezellige markt in Kudelstaart inderdaad is altijd zonnig en vrolijk. Ook nu, woensdag 20 juni, werkte het weer mee en was er van begin af aan al veel ‘volk’ op de braderie. Lekker met de fiets natuurlijk, want parkeerplekken zijn tijdens dit soort evenementen schaars. Naast kramen met werkelijk van alles, waren er leuke food-tentjes, zoals de bamboe-toko waar onder meer lekkere sateetjes gretig aftrek vonden. De braderie bezoeken kan nog tot vanavond (woensdag) 21.00 uur.

Bingo en Kulinair

De Feestweek van Kudelstaart heeft nog een paar dagen te gaan. Allereerst is er vanavond (donderdag 21 juni) nog de kienavond in het Dorpshuis. De organisatie heeft heel wat leuke prijzen voor de deelnemers in petto. Vanaf 20.00 gaan de ballen rollen. Vrijdag 22 juni nog Kudelstaart Kulinair waarbij de restaurants Jones en Oevers en café op de Hoek zullen uitpakken met onder andere een aantal foodtrucks. Welkom vanaf ongeveer 17.00 uur.

Beachvolleybal en fietstochten

Zaterdag 23 juni is het traditionele Beachvolleybaltoernooi op het parkeerterrein achter het Dorpshuis. Dit keer geen 24, maar liefst 32 teams die gaan strijden in de daarvoor speciaal gefabriceerde zandbak. De inschrijving is gesloten, maar publiek is altijd welkom. Het toernooi begint om 12.00 uur en de finale staat gepland om 17.30 uur. Zondag 24 juni kunnen liefhebbers starten voor een tweetal fietstochten, uitgestippeld door schaatstrainingsgroep van VZOD. Starten om 9.00 uur bij Meer voor Fietsen aan de Kudelstaartseweg. Kijk voor meer informatie op www.feestweekkudelstaart.nl.