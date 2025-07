Botsing, bestuurders onder invloed

Regio – In de nacht van verleden week woensdag op donderdag vond een zware aanrijding plaats op de Tweede Bedijking tussen Amstelhoek en De Hoef. In de flauwe bocht net voor de Kerkvaart nam één van de auto’s de bocht te ruim en ramde een tegemoetkomende auto vol in de zijkant. Wonder boven wonder bleven beide bestuurders ongedeerd. De gevolgen van de klap waren enorm. Van de auto richting Amstelhoek was het complete achterwiel met ophanging en leidingen onder de auto vandaan gereden en dat lag enkele tientallen meters terug op het fietspad. Ook de achterzijde lag aan flarden.

Schade aan wegdek

Van de auto richting Nieuwveen lag het voorwiel in tweeën en de band een stuk verder. Een derde wiel lag ergens in het gras tegen een boerenhek. Daarbij was het opvallend dat beide auto’s al schurend over de weg een flink stuk zijn doorgegleden, ze stonden bijna 200 meter uit elkaar. Het wegdek stond vol met krassen en onderdelen lagen her en der verspreid.

De brandweer kwam ter plaatse om lekkende vloeistoffen te neutraliseren en de donkere plaats te verlichten. Eén van de voertuigen was slechts twee maanden oud. Een berger heeft de wrakken weggesleept, waarna de weg werd vrijgegeven.

Twee motoragenten die net passeerden op de terugweg van de NAVO-top konden direct de schade opnemen en lieten beide bestuurders blazen. Hieruit bleek dat ze beiden te veel hadden gedronken en mee moesten voor de ademanalyse.

Op de foto: De gevolgen van de klap waren enorm. Foto: Jan Uithol.