Bloemen voor Qui Vive ‘legend’ Mariska de Graaf

Aalsmeer – Bloemen uit handen van Pieter Litjens namens Qui Vive waren er voor Mariska de Graaf bij de uitreiking van een koninklijke onderscheiding voor onder meer haar activiteiten voor de Uithoornse hockeyclub. “Het zijn vrijwilligers als Mariska die eraan bijdragen dat vele anderen, door hun inzet, kunnen genieten van het plezier dat een vereniging als Qui Vive biedt”, aldus Litjens. “In sportief en maatschappelijk opzicht”, voegt hij hieraan toe. Na een hockeycarrière bij verschillende verenigingen werd Mariska lid van Qui Vive in 1985. Daar speelde zij jaren in het eerste dameselftal. Binnen drie maanden werd zij trainer van dames 3 en dat was het begin van een periode van meer dan 25 jaar trainerschap: aan damesteams, zondagrecreanten en talloze jeugdteams heeft zij de fijne kneepjes van het hockey bijgebracht.

Zij heeft zich ook ingezet voor de technische commissies voor zowel de dames-senioren als de jeugd. Mariska zat in de organisatiecommissie voor de viering van het 25-jarige jubileum van Qui Vive in 1985 – dit jaar viert de hockeyclub het 60-jarig bestaan in het weekend van 23 en 24 juni. “We zijn dan zeker weer van de partij, maar of ik mee kan doen met de wedstrijd van oud-dames 1 tegen het huidige eerste elftal weet ik nog niet”, zei Qui Vive ‘legend’ Mariska tegen Pieter Litjens. Mariska is door Qui Vive eerder onderscheiden met de Rob Posthumus-bokaal. “Een eer die niet veel leden van Qui Vive te beurt valt”, aldus Litjens.