Bloemen-en plantenveiling met leuke anekdotes

Traditiegetrouw is de laatste zaterdag van de maand gereserveerd voor de veiling van bloemen en planten van de Tuin. Zaterdag 25 augustus vindt deze veiling weer plaats.

Om 15.00 uur trapt de veilingmeester af. Neem plaats op de koperstribune in de kleinste bloemenveiling van Aalsmeer en ervaar de spanning tijdens het veilproces. En passant vertelt de veilingmeester interessante anekdotes. Bent u in staat tijdig op de knoppen te drukken? Daag uzelf uit en kom langs. Voorafgaand aan het spektakel kunt u een kopje koffie gebruiken in de gezellige corridor van de Historische Tuin. Uw entreekaartje geeft toegang tot de veiling.

Donateurs en museumkaarthouders bezoeken gratis de Tuin, evenals kinderen tot 12 jaar. Vanaf het Praamplein ziet u de houten ophaalbrug. De Historische Tuin Aalsmeer is geopend van dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 16.30 uur.