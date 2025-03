Beroepenfeest On Stage brengt leerlingen in contact met beroep van hun dromen

Regio – Wist jij al wat je wilde worden toen je 14 jaar was? Voor veel leerlingen is dat een lastige vraag. Daarom is er Veen en Amstelland On Stage, een beroepenoriëntatieproject met het Beroepenfeest en een Doe Dag. Hier komen vmbo-leerlingen in contact met de beroepen van hun dromen.

Dinsdag 4 maart vond het Beroepenfeest plaats. Hier waren meer dan 250 beroepsbeoefenaren aanwezig; van marinier tot stewardess van en bakker tot monteur. Vmbo-leerlingen uit de 2e en 3e klas van scholen uit De Ronde Venen, Uithoorn, Amstelveen en Aalsmeer gingen met hen in gesprek en maakten afspraken voor de Doe Dag; een werkbezoek om het beroep in de praktijk te ervaren.

Wethouder Bart Kabout van de gemeente Aalsmeer draagt het initiatief een warm hart toe. “Als je nog op school zit, is het ontzettend lastig om je een goed beeld te vormen van alle beroepen’’, zei hij. “Het Beroepenfeest biedt deze gelegenheid. Hier kun je kennismaken en uitproberen. Bovendien is On Stage van grote waarde voor bedrijven en instellingen; zij krijgen namelijk de kans om júllie te leren kennen. Jullie zijn misschien wel hun medewerkers van de toekomst.’’

Succesverhaal

En dat zou zomaar kunnen. Daarvan getuigt het succesverhaal van Inge Quint Flower Art en haar nieuwe collega Maud. “Ik ontmoette Maud drie jaar geleden op Beroepenfeest On Stage en nu werkt zij bij ons naast haar studie’’, vertelt Inge. “Het is een fantastische collega en vandaag is zij erbij om leerlingen te vertellen over alle mogelijkheden in ons bedrijf. Dan is de cirkel toch rond.’’

Donderdag 27 maart vindt de Doe Dag plaats. Dan gaan de leerlingen op werkbezoek om het beroep in de praktijk te ervaren. Advocate Bernice Nonnekes van Hendrikx advocaten stelt ook haar deuren open om leerlingen te laten zien wat haar beroep inhoudt. “Voor veel leerlingen staat het beroep van advocaat ver van hen af. Op het Beroepenfeest en de Doe Dag krijgen leerlingen een kijkje bij ons in de keuken. Ook met een vmbo-diploma kun je aan het werk in de advocatuur. In ons kantoor hebben we ook collega’s die die route hebben afgelegd. Als je maar wilt, kun je álles worden. Wij staan klaar om hen aan te moedigen.’’

Groot succes

Aansluitend aan het Beroepenfeest vond een banenmarkt plaats; voor bedrijven een ideale gelegenheid om op één middag in contact te komen met zowel vmbo-leerlingen als met werkzoekenden. Dat was een groot succes. Vele werkzoekenden brachten een bezoek. Er werden enthousiaste gesprekken gevoerd, contactgegevens uitgewisseld én afspraken gemaakt voor vervolggesprekken.

Veen en Amstelland On Stage is een loopbaanoriëntatieproject voor vmbo leerlingen uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen en Uithoorn. Meer dan 1.000 leerlingen krijgen tijdens het Beroepenfeest de kans in contact te komen met meer dan 250 verschillende beroepsbeoefenaren.

In gesprek met leerlingen over hun toekomst. Foto: aangeleverd.