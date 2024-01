Benghanem niet meer in actie op EK Handbal

Amstelland – Samir Benghanem komt niet meer in actie op het EK in Duitsland. Tijdens de wedstrijd maandag 15 januari tegen Zweden is de 30-jarige speler geblesseerd geraakt aan zijn linkerknie. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat hij zijn voorste kruisband heeft afgescheurd. De cirkelloper, spelend voor Green Park Handbal Aalsmeer, is een belangrijke kracht voor het Nederlands team. Hij reist vandaag wel af naar Hamburg en zal het team voorlopig op tactisch gebied blijven ondersteunen.



Bondscoach Staffan Olsson heeft besloten om een extra speler op te roepen. Martijn Kleijkers komt het team versterken voor de wedstrijden in de Main Round. De cirkelloper van Kembit Lions is onderweg en sluit vandaag (woensdag) nog aan bij het team. In de Main Round gaan de TeamNL Handbalheren het opnemen tegen Denemarken, Noorwegen, Slovenië en Portugal. De wedstrijden zijn van extra belang om plaatsing voor het OKT af te dwingen.



Speelschema Main Round

Woensdag 17 januari 18.00 uur: Denemarken – Nederland

Vrijdag 19 januari 18.00 uur: Noorwegen – Nederland

Zondag 21 januari 15.30 uur: Slovenië – Nederland

Dinsdag 23 januari 15.30 uur: Nederland-Portugal