Benefietconcert voor herbouw Urbanuskerk

Amstelland – De grote kerkbrand van 15 september in de Bovenkerkse Urbanus van architect Pierre Cuypers is een zwarte dag in de geschiedenis van Amstelveen. Voor de wederopbouw van het gebouw is veel geld nodig, niet alleen om de kerk te herstellen, maar ook om het gebouw toekomstbestendig, energiezuinig en klimaatneutraal te maken. De Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus organiseert daarom samen met Schouwburg Amstelveen op zaterdag 24 november een benefietavond.

175 Muzikanten

De schouwburg en de vriendenstichting van de Urbanuskerk werken hiervoor belangeloos samen met de gemeente Amstelveen en 175 (!) muzikanten en vrijwilligers zodat alle inkomsten uit kaartverkoop in zijn geheel ten goede komen aan de wederopbouw van de Urbanuskerk. Het kerkgebouw is verzekerd en kan herbouwd worden, maar daarmee is het 140 jaar oude monument nog lang niet klaar voor hergebruik. De inventaris, die speciaal was aangeschaft voor concerten en andere culturele manifestaties, moet vervangen worden, en de verzekering dekt lang niet alle schade op basis van vervangingswaarde. Ook het aanpassen van het gebouw aan de eisen voor multifunctioneel gebruik, voor nu en in de toekomst, vraagt veel extra investeringen.

Programma

Onder het motto: ‘Naar een groene toekomst voor de Urbanus’ verzorgen diverse koren, orkesten en muzikanten deze bijzondere benefietavond in de schouwburg: Harmonie Orkest Amstelveen, Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor, Ronald Willemsen (solist), Etsuko Minowa en Tina Varkevisser – leerlingen van mevrouw R. Tanaka (piano), Trio Domenica, Musical Vereniging OVA, Concertina’s met popkoor Adhoc, Amstelveens Symfonie Orkest, Alexander de Bie (piano) en Andrea Wittchen (sopraan) en Amstel Gospel Choir

De avond wordt geopend door burgemeester Bas Eenhoorn en de presentatie is in handen van stadsdichter Matthijs den Hollander.

Kaarten en donaties

De entreeprijs bedraagt 25 euro en alle baten komen ten goede aan het herstel en toekomstbestendig maken van de Sint Urbanus. Meer geven? Dat kan. Via de website www.schouwburgamstelveen.nl/urbanus zijn kaarten te bestellen en kan eventueel ook een donatie gegeven worden. Help mee om deze avond tot een groot succes te maken? Attendeer vrienden, familie, buren en andere belangstellenden op deze benefietavond.