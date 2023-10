BeNe League Handbal: Winst voor Green Park

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 7 oktober stond de zesde wedstrijd van de BeNe League Handbal op het programma. Heren 1 van Green Park Aalsmeer namen het op tegen Hubo Handbal in het Belgische Hasselt. Aalsmeer was de betere ploeg en zette een sterke wedstrijd neer die met een ruime voorsprong van 20-30 werd gewonnen.

Aanstaande zondag 15 oktober speelt Green Park Aalsmeer thuis in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. Tegenstander is Bevo HC uit Panningen en uiteraard is publiek van harte welkom. Let op: De wedstrijd begint al om 15.00 uur.

Veel tijd om hiervan bij te komen hebben de heren handballers niet. Dinsdag 17 oktober staat de volgende wedstrijd alweer op het programma. Aalsmeer vertrekt naar België om het vanaf 20.15 uur op te nemen tegen nieuwe BeNe League deelnemer Izegem. Daarna kunnen de Green Park handballers genieten van een vrij weekend of aan de slag tijdens een extra training: Op zaterdag 28 oktober komt namelijk koploper Limburg Lions naar De Bloemhof. Deze thuiswedstrijd begint om 19.00 uur.

