BeNe League handbal: Aalsmeer tegen Volendam

Aalsmeer – Terwijl Aalsmeer en omstreken op zaterdag 2 september in de ban zijn van de Braderie, Vuur en Licht op het Water en de aankomende feestweek, zijn de handbalheren van Green Park Aalsmeer deze dag extra geconcentreerd vanwege de eerste wedstrijd in de BeNe League. Begin deze maand zijn de trainingen hervat voor het herenteam van GPA, want de competitie tussen de twaalf beste teams uit Nederland en België belooft weer een spannend seizoen te worden. Het vorige seizoen eindigde Aalsmeer op de derde plaats, maar (weer) de titel pakken is het uitgangspunt.

Er kan 2 september direct op spektakel gerekend worden, want Green Park heeft Volendam als tegenstander en deze twee Noord-Hollandse ploegen zijn al jaren aan elkaar gewaagd. Bij Green Park staat Wai Wong voor het eerst alleen aan het roer na vele jaren assistent-coach te zijn geweest naast Bert Bouwer. Ook deed hij ervaring op als assistent-coach bij het Nederlandse team tijdens de voorrondes voor het EK. De wedstrijd is in Volendam en begint om 19.00 uur.

Alle BeNe League teams komen deze avond in actie: Houten tegen Sporting Pelt, eveneens om 19.00 uur. Om 20.00 uur klinkt het startsein voor Hurry-Up tegen Achilles Bocholt en Lions tegen Hubo Handbal en vanaf 20.15 uur gaan Izegem en Bevo het tegen elkaar opnemen en zijn Visé en KTSV Eupen elkaars tegenstander.

Foto: www.kicksfotos.nl (Aalsmeer tegen Volendam in vorige seizoen).