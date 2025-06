Beleef Watersportdag op Vinkeveense Plassen

De Ronde Venen – De Vinkeveense Plassen staat zaterdag 28 juni vanaf 11.00 uur in het teken van een grootse watersportdag. Diverse watersportverenigingen presenteren hun aanbod. Zo zijn er workshops in zeilen, suppen, windsurfen, kanoën en nog veel meer. Dit is een watersportdag voor het hele gezin; jong en oud kan meedoen. Alle activiteiten zijn gratis.

De Watersportdag is een initiatief van Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude, Kanovereniging De Ronde Venen, Zeilschool Vinkeveen en Yoga Vinkeveen. Samen willen zij laten zien hoe leuk en veelzijdig het aanbod van watersporten in gemeente De Ronde Venen is. Bovendien is deze watersportdag bedoeld als eerste kennismaking; na de zomervakantie gaan de lessen van start. Enthousiastelingen kunnen zich tijdens de Watersportdag inschrijven.

Voor het hele gezin

“We bieden een sportieve watersportdag voor het hele gezin’’, vertelt Peter Albers, die namens Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude aan de Watersportdag mee doet. “Zo kunnen kinderen tussen de 6 en de 10 jaar bij ons kennismaken met zeilen in een Optimist. Wie ouder is dan 10 jaar, kan windsurfen uitproberen. Lekker racen over het water. Dat is echt weer helemaal hip. Leuk voor tieners, maar ook voor herintreders. Veel volwassenen hebben deze sport in hun jonge jaren beoefend; tijd om het weer op te pakken. Onze vereniging zorgt voor meerdere planken, zodat je onder begeleiding kunt ontdekken of deze sport iets voor jou is. Er zijn ‘schoolboards’ voor beginners en Windsurfers LT voor de gevorderden.’’

Open zeilboot

Liever zeilen? Stap dan met het hele gezin aan boord van een van een open zeilboot. “Uiteraard gaat een van onze zeilers mee om instructie te geven en jou en je gezelschap uiteindelijk ook weer terug de haven in te loodsen.’’ Ook aan de veiligheid op het water is gedacht; voor alle opvarenden zijn zwemvesten beschikbaar en de activiteiten worden begeleid door deskundige trainers. Daarnaast varen er diverse -rescueboten, die waar nodig kunnen assisteren. Meevaren met zo’n rescueboot behoort ook tot de mogelijkheden. (Zwem)kleding en eventueel een wetsuit moeten de deelnemers zelf verzorgen.

Andere activiteiten

Andere activiteiten tijdens de Watersportdag zijn suppen, supyoga, kanoën met Kanovereniging De Ronde Venen en een vaartochtje naar de opvallende starttoren op zandeiland 8. Hapjes en drankjes zijn tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar in het Clubschip aan de Baambrugse Zuwe 143F in Vinkeveen. Aanmelden voor de Watersportdag is niet nodig en deelname aan de activiteiten is gratis. Meer informatie is te vinden op www.wvavinkeveen.nl.

De Vinkeveense Plassen staat zaterdag 28 juni vanaf 11.00 uur in het teken van een grootse watersportdag. Foto: aangeleverd.