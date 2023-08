Beachvolleybaltoernooi in Leimuiden

Leimuiden – Zondag 3 september gaat het weer gebeuren, beachvolleybal Leimuiden, voor de 24e keer. De inschrijving van de 21 teams was weer snel geregeld, alle teams van 2022 doen weer mee, de wachtlijst moet weer een jaar wachten. Op zaterdag 2 september gaat op het plein en directe omgeving een parkeerverbod in, dat geldt tot zondagavond. Op zaterdagmiddag begint namelijk de stort van 220 kub zand.

Zondag 3 september starten om 10.00 uur de wedstrijden. In 3 poules, gebaseerd op de resultaten van de afgelopen jaren, wordt gestreden om de eerste prijs en promotie en degradatie. Volleybal staat bovenaan, maar vooral de gezelligheid. Om 17.00 uur is er een heuse finale tussen de nummers 1 en 2 van de A poule, daarna direct de prijsuitreiking op het zand.

Dan begint de afterparty, DJ Twan trapt daarin af, met om 18.45 en 19.45 uur een live optreden van een feestzanger. In 2019 was er een gastoptreden van de toevallig aanwezige Gerard Joling, waarvoor altijd ruimte wordt gemaakt. In de tussentijd ruimen vrijwilligers het plein weer op, om circa 21.30 uur heeft dat plein dan ook weer zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt gehad. Kijk voor alle informatie op: www.beachvolleyballeimuiden.nl.

Foto: De winnaars van vorig jaar, team Ron de Rijk.