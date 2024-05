Basketbal: Jeugdteam X12-3 kampioen!

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 4 mei heeft BV Aalsmeer X12-3 de laatste wedstrijd gespeeld van het seizoen. Deze kraker ging tussen BV Aalsmeer en Apollo, die beiden op 16 punten stonden voor de wedstrijd begon. Waar er veel spanning heerste bij de jonge spelers van BV Aalsmeer, wisten ze zich uiteindelijk staande te houden en de overwinning binnen te halen in de Apollohal in Amsterdam. De eindstand werd 28-37. Met slechts één verloren wedstrijd is het team verdiend kampioen geworden.

Donderdag voor de wedstrijd werd het volgende nog gedeeld met de ouders door één van de trainers: “Wat de uitslag ook mag worden, we mogen terugkijken op een zeer mooi seizoen waar alle kinderen, zowel individueel als in teamverband, een mooie ontwikkeling hebben doorgemaakt. Wie weet pakken we de kers op de taart, maar de taart is al binnen!”

Vanaf de start van het seizoen was het motto van dit team: ‘winnen is leuk, maar plezier hebben is het belangrijkst’. In deze laatste kampioenswedstrijd werd dit gecombineerd en mochten de jeugdige basketballers vol trots de beker mee naar huis nemen.

Foto: Voorste rij v.l.n.r.: Robin Steenkamp, Nöel van der Laarse, Skyler van der Schaaf en Ward Goud. Achterste rij: Benjamin van Overbruggen, Verada Pati, Rob Thomas (trainer/coach), Dean van den Heuvel en Nikita Baziuk. Niet op de foto: Dief van der Erf (speler) en Raymond van der Schaaf (trainer/coach). Foto aangeleverd