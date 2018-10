Basket Stars succesvol van start in Aalsmeer

Aalsmeer – Sinds het begin van dit schooljaar zijn er iedere zaterdag van 9.00 tot 10.00 uur Basket Stars trainingen in Sportcentrum De Waterlelie aan de Dreef. Sporten, zonder verplichting van lidmaatschap, voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, voor slechts 3 euro per training.

Onder begeleiding van ervaren jeugdtrainers staan sporten, plezier en teamwork centraal. “Het belangrijkste is dat de kinderen plezier hebben in het sporten”, vertelt Anniko van Daalen, jeugdcoach bij Basket Stars. “Mijn uitdaging is vooral het combineren van fysieke en motorische vooruitgang met ouderwets plezier in het sporten.”

Ondertussen hebben al veel kinderen met plezier aan de leuke en sportieve trainingen deelgenomen. Met veel enthousiasme zorgen de trainers van Basketbalvereniging Aalsmeer voor een leerzame en vooral leuke ochtend. “Samen maken we sporten leuk”, vervolgt Anniko.

Ook benieuwd hoe het is om te trainen bij Basket Stars? Kom langs om zelf de trainingen te ervaren. Meer info? Volg de Basket Stars op facebook, bezoek de website BVAalsmeer.nl of ga naar basketstars.wixsite.com/aalsmeer.