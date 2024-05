Bar Adelhof terechte biljartkampioen￼

De Ronde Venen – De biljartcompetitie in De Ronde Venen is beëindigd. In de allerlaatste speelronde waren er nog 3 teams die aanspraak op de voorjaarstitel maakte, namelijk Bar Adelhof 1, Bar Adelhof 2 en De Merel/Richard’s BV 3. Het team van De Merel had een week eerder al de laatste wedstrijd gespeeld en kon alleen nog maar duimen of de Bar Adelhof teams wedstrijdpunten zouden laten liggen. Bij Bar Adelhof 1 was dat inderdaad het geval, ze kwamen niet verder dan een 37-41 verlies tegen SV Veenland/Liquid Rubber. Richard Schreurs en Richard van Kolck waren de spanning de baas, maar Paul Verbruggen en Ron Hartsink van Veenland gaven de punten niet kado. Theoretisch had Bar Adelhof 2 dan nog 37 wedstrijdpunten nodig om kampioen te worden. Dat was helemaal geen probleem. Jim van Zwieten, Hans Bak, Youri Veeken en Collin Baars lieten niets aan het toeval over; ze wonnen allemaal en met die 48 behaalde wedstrijdpunten werden ze glansrijk voorjaarskampioen. Aangezien ze ook al het najaarskampioenschap in 2023 hadden behaald zijn ze vanzelfsprekend ook de Algemeen Kampioen seizoen 2023-2024. Van harte gefeliciteerd. Op de foto staan vlnr Robert Daalhuizen, Hans Bak, Youri Veeken, Collin Baars, Jim van Zwieten, Michel Bak en Bar Adelhof eigenaar Henk de Vries. Speler Bryan Buisman ontbreekt op de foto. Helaas voor de biljartteams sluit Bar Adelhof de deuren. Vanaf komend seizoen spelen ze hun wedstrijden in de sportkantine van sporthal Phoenix. Het biljart verhuist mee, dus dat geeft in ieder geval een vertrouwd gevoel.

Overige resultaten

In de laatste speelronde wist DenB Diensten/De Springbok ook de maximale winst te behalen tegen De Merel/Richard’s BV 2, het team waarin Piet Best, de huidige voorzitter van de Biljartfederatie, speelt. Hij treedt af als bestuurslid en stopt ook als speler vanwege een naderende verhuizing. Op de Algemene Ledenvergadering waarmee het seizoen traditiegetrouw wordt afgesloten zal daar vanzelfsprekend nog aandacht voor zijn. Tijdens die Algemene Ledenvergadering wordt ook de kampioen gehuldigd en alle prijzen uitgereikt, waaronder ook die van de kortste partij en procentueel hoogste serie van het gehele seizoen. In de laatste speelronde schreef Paul Schuurman van Bar Adelhof 3 de kortste partij op zijn naam in 23 beurten, wat hij echter moet delen met Peter van Velzen van Cens. Cock Sassen van DenB Diensten/De Springbok maakte procentueel de hoogste serie met 9 uit 29 = 31,03%.