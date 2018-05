Bandbrouwerij met Photo Morgana

Aalsmeer – Aanstaande vrijdag 11 mei kan er weer volop gejamd en gespeeld worden bij de Bandbrouwerij in N201.

Na een daverend optreden in café Joppe op zaterdag 21 april zijn er tot de zomervakantie nog enkele vrijdagavonden gepland in N201 waar elke muzikant (met instrument) en muziekliefhebber welkom is om nieuwe dingen te ontdekken, nieuwe vrienden te maken en uiteraard voor veel gezelligheid!

Aanstaande vrijdag 11 mei is bovendien een optreden van synth-popband Photo Morgana, het nieuwe project van bandcoach Jan Voortwist. De entree tot het centrum aan de Zwarteweg is gratis, zaal open vanaf 20.00 uur.