Badmintonvereniging Kwinkslag speelt kersttoernooi 2023

De Ronde Venen – Afgelopen donderdagavond 14 december speelde Kwinkslag het laatste evenement van dit jaar, het kersttoernooi 2023, in De Boei te Vinkeveen. Dit keer o.a. met een redelijk aantal introducees, o.a. van omliggende badmintonclub Wilnis. Deze waren nog niet allemaal bekend met ons, inmiddels vaste aanbod aan partijen met een handicap, zoals de bekende uitdaging, het met drie spelers in één vak opnemen tegen drie tegenspelers met volleybalnet. Buiten het rekening houden met twee medespelers in je vak, waar de shuttle twee keer in het rond moet om de derde keer over het net naar de tegenstander te slaan, hangt het net op volleybalnethoogte.

Los daarvan werden er nog diverse andere mixpartijen met verschillende tegenspelers en partners gespeeld. De punten die daarmee werden verzameld leverde een rangorde op die je in de prijzen kon laten vallen. Laten die prijzen nou weer de moeite waard zijn en gewonnen zijn door Maarten (eerste plaats), Leo (tweede plaats) en Annelies (derde plaats). De troostprijs ging naar Mirjam.