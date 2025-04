Badeendjesrace voor Inloophuis ’t Anker

Regio – De Ringvaart achter het Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht wordt zaterdag 10 mei omgetoverd tot een vrolijk spektakel: maar liefst 3.000 badeendjes nemen het tegen elkaar op in een spannende race voor het goede doel. Dit jaar zwemmen ze voor Inloophuis ’t Anker, een warm en gastvrij centrum voor iedereen die leeft met of na kanker. Of je nu patiënt bent, herstellende, naaste of nabestaande. Bij ’t Anker vind je een plek waar je jezelf kunt zijn. Waar je steun, herkenning en ontspanning vindt door activiteiten als yoga, schilderen of zingen in het smartlappenkoor. Een plek waar een luisterend oor altijd dichtbij is.

Om deze mooie ontmoetingsplek te steunen, organiseert Lions Club Mijdrecht-Uithoorn-Wilnis een grote badeendenrace. Koop jouw eigen badeendje en help mee. Misschien wint jouw eend zelfs een mooie prijs. Badeendjes kosten 1 voor € 3,– of 4 voor € 10,– en zijn eenvoudig te bestellen via: https://bit.ly/4e1lSoK. Tot aan de race zijn Lions-leden ook wekelijks te vinden op de markt om badeendjes te verkopen.

Op de foto: Lionsclub Mijdrecht-Uithoorn-Wilnis organiseert de badeendjesrace voor het goede doel. Foto: aangeleverd.