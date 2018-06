‘Back In Time’ weer terug in The Beach! 

Aalsmeer – In het jaar 2006 kwamen drie heren, Cees van der Schilden, Meindert van der Zwaard en Ruud Vismans bij elkaar om plannen te smeden voor een leuke feestavond voor 30 plussers. Voor jeugd en jongeren waren er toen genoeg uitgaansgelegenheden, maar voor de iets oudere leeftijdscategorie was er vrijwel niets te beleven in Aalsmeer en omstreken. De heren zouden in eerste instantie drie avonden organiseren, om daarna te kijken of het een succes zou zijn. Uiteindelijk zou de feestavond 10 jaar lang, elke derde zaterdagavond van de maand, onder de naam ‘Back in Time’, plaatsvinden in The Beach in Aalsmeer.

Tijdens die feestavonden stond de muziek en gezelligheid centraal. Bekende en minder bekende hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 passeerden de Back in Time-revue. Het was een uitstekende gelegenheid voor iedereen die gezellig een avondje plezier wilde maken, een drankje wilde komen drinken en/of wilde swingen op de dansvloer. Het werden de bekendste Dance Classics Discofeesten in de omgeving.

Thema-avonden

Ook kwamen er regelmatig groter opgezette thema-avonden voorbij zoals ‘Red Hot’, ‘Cowboys & Indianen’, ‘Ladies Night’ en ‘Over de Top’, met surprise-acts, dansers, optredens, etc. Natuurlijk waren de ‘Back In Time’-DJ’s dan ook van de partij om de avond naar een muzikaal hoogtepunt te brengen. Regelmatig kwamen er ook gast-DJ’s om hun draaikunsten te vertonen.

Jaarlijks waren er speciale 90’s-parties en er was zelfs een ‘Rock Classics’-editie. Aan het eind van het jaar de speciale ‘Kerst’-editie. Het hele Beach-gebouw en daarmee ook de ‘Back In Time’-dansvloer waren dan in een sfeervol kerstdecor geplaatst en werd er gratis gluhwein getrakteerd. Bezoekers van ‘Back In Time’ werd gevraagd, maar waren niet verplicht, om in Kerst-outfit te komen. Aan de drager/draagster van het meest orginele kerst-tenue werd een leuke prijs uitgereikt.

Verzoeknummerkaarten

Altijd was er de gelegenheid om de ‘Back in Time’-verzoeknummerkaart in te vullen die bij de ingang werd uitgereikt of af te halen was bij de discobar. Bezoekers konden hun muzikale ‘Favoriete Top 3’ invullen en deze inleveren bij de DJ van dienst. Deze pikte de leukste suggesties er tussen uit om te draaien! Met de verzoeknummerkaart werd in grote mate de muziek van de avond bepaald. Zo kon het voorkomen dat er tijdens het feest platen gedraaid werden die je echt al een hele tijd niet meer had gehoord!

Ook kwam er een nieuwe exclusieve ‘Back In Time’-discobar. De vorige discobar had ruim vier jaar dienst gedaan tijdens de gouwe ouwe dansavonden, maar het werd tijd voor een mooie modernere maar toch nostalgische versie.

Back again

Op het moment dat de laatste ‘Back in Time’ plaatsvond in 2016, was het feest inmiddels door velen gekopiëerd en werd door de heren besloten om een lange pauze in te lassen.

Toch werd de laatste tijd de roep om weer eens een feestavond te organiseren steeds groter. Het begon weer te kriebelen bij velen. Dus werd er uitgekeken naar een geschikte datum en die werd gevonden: In het weekend van zaterdag 16 juni vindt in The Beach het ‘Aalsmeer Flower Festival’ plaats. Tijdens dit evenement is van alles te zien en te doen. Er zijn activiteiten voor jong en oud, demonstraties, workshops, bijzondere tentoonstellingen, er is live muziek en lekker eten en drinken.

Het festival viert het eerste lustrum en dat staat garant voor een extra feestelijk tintje. ’s Avonds is er dan ‘Back in Time – de Reünie’ in The Beach. Met dus een vleugje flower power! De avond begint om 21.00 uur en de Dance Classics Party is voor iedereen toegankelijk, ook als je vroeger niet geweest bent. Een unieke kans dus om weer te genieten van een avondje uit en van de (dansbare) muziek uit de jonge jaren van toen. The Beach is gevestigd aan de Oosteinderweg 247a. De toegang is gratis. Ruime (ook gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Let’s enjoy good times again!