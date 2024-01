Autobedrijf Nieuwendijk beste Renault dealer van Nederland￼

Autobedrijf Nieuwendijk is uitgeroepen tot ‘Renault Dealer of the Year 2023’. Het bedrijf behaalde de hoogste score op het gebied van verkoop, aftersales en klanttevredenheid van alle Renault dealers in Nederland. Een geweldige prestatie waar de directie en medewerkers van Nieuwendijk erg trots op mogen zijn.

Jaarlijkse onderscheiding

Om Renault dealers te belonen en erkennen voor hun prestaties wordt ieder jaar de best presterende dealer van het land onderscheiden met de ‘Dealer of the Year’-prijs. Autobedrijf Nieuwendijk behaalde in 2023 de hoogste score op al deze onderdelen en is daarmee de trotse Nederlandse ‘Renault Dealer of the Year 2023’.

Na 3x tweede nu nummer 1

De ‘Dealer of the Year 2023’ werd bekend gemaakt tijdens een groot livestream evenement dat door alle Renault dealers werd bijgewoond. Op de Nieuwendijkvestigingen werd de bekendmaking door de medewerkers met spanning gevolgd. Gejuich steeg op toen bleek dat Nieuwendijk op de hoogste tree van het podium eindigde. Kees Nieuwendijk, algemeen directeur Autobedrijf Nieuwendijk: ‘’Wij zijn enorm verheugd dat we na drie keer tweede te zijn geworden nu de eerste plek hebben weten te bemachtigen. Wij hebben met al onze medewerkers keihard gewerkt om dit fantastische resultaat te behalen en zijn super trots!”

Complimenten van de Renault directie

Uiteraard waren er felicitaties van Renault Nederland. Ted Boers, Sales Director Renault Nederland: “Graag wil ik Autobedrijf Nieuwendijk van harte feliciteren met het winnen van de ‘Dealer of the Year 2023’-prijs. Een mooie kroon op alle inspanningen en investeringen die in de afgelopen jaren door Nieuwendijk zijn gedaan om deze prachtige scores te behalen.’ De overwinning werd op alle Nieuwendijk vestigingen gevierd met taart en een presentje voor elke medewerker. En zal de collega’s zeker motiveren om ook van 2024 een fantastisch jaar te maken.