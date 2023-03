Atletiek: Zondag derde editie AVA Cross

Aalsmeer – Aanstaande zondag 26 maart organiseert Atletiek Vereniging Aalsmeer de derde editie van de AVA Cross. Een crosswedstrijd over een snel parcours rond de atletiekbaan in de Sportlaan. Gras, grond, boomstammen en de AVA-heuvel, alles komt voorbij tijdens de uitdagende crossronde, die volledig op spikes (met spikepunten van maximaal 6 millimeter) gelopen kan worden. De afstanden variëren per categorie, van 1 ronde van 725 meter voor de allerkleinsten tot 6 rondes van 1 kilometer voor de volwassenen mannen.

Na afloop is er voor alle pupillen een mooie medaille en voor de nummers 1, 2 en 3 in alle categorieën een prijsuitreiking. Dat wil je toch niet missen!? Inschrijven voor de veldloop kan via de AVA-website tot zaterdagavond 21.00 uur of ter plaatse tot een half uur voor de start. Voor AVA-leden is deelname gratis, voor niet-leden kost deelname slechts 4 euro (betaling bij afhalen startnummer). Het eerste startschot klinkt om 11.00 uur, de laatste start is om 12.10 uur. Kijk voor verdere informatie omtrent starttijden, afstanden en parcoursen op de website: www.avaalsmeer.nl.

Foto: Lekker crossen, daar krijg je vanzelf een glimlach van. Foto: AV Aalsmeer