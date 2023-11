Atlantis F2 behaalt eerste overwinning in de zaal￼

Mijdrecht – Zaterdag speelde de F2 van korfbalvereniging Atlantis zijn derde zaalwedstrijd tegen het Amsterdamse Rohda F2. Waar de tegenstanders in de voorgaande wedstrijden overduidelijk een maatje te groot waren, waren deze 2 teams zeer aan elkaar gewaagd. De kinderen van de F2 vormen pas sinds dit zaalseizoen een team. De ene helft heeft tijdens het veldseizoen al zijn eerste wedstrijden gespeeld en de andere helft is afkomstig van de kangoeroes. Ze moeten soms dus nog een beetje aan elkaar wennen. Maar onder de enthousiaste leiding van Joy, Lynn en Sofie wordt er elke woensdag fanatiek getraind en steeds meer geleerd. Dit is ook terug te zien in de wedstrijden. De kinderen weten elkaar steeds beter te vinden. Zo ook deze zaterdag. Aanvoerdster Maud begon samen met Levi, Mirjam en Quinn aan de wedstrijd. De bal ging over en weer maar aan beide kanten werd de korf niet gevonden.

Na 10 minuten kwamen Julie Ann, Juno en Nora in het veld en samen met Levi gingen zij er vol voor. Uiteindelijk was het Nora die na knap samenspel de 1-0 op het scorebord bracht. Rohda liet dit echter niet op zich zitten en zij wisten snel achter elkaar 2 doelpunten te scoren. Hierdoor ging de F2 met een 1-2 achterstand de rust in. Joy en Sofie lieten weten dik tevreden te zijn met het vertoonde spel en dat als de F2 zo door zou gaan de wedstrijd zeker nog niet verloren was. Vol goede moed werd er dan ook aan de tweede helft begonnen. Ook in de tweede helft kwamen alle 7 spelers weer beurtelings in actie. Er werd goed naar elkaar gekeken, mooie ballen gegooid en vaak op de korf geschoten. Dit tot groot enthousiasme van alle ouders op de tribune die ook erg genoten van deze leuke wedstrijd. Uiteindelijk wisten zowel Maud als Quinn ieder nog 2 doelpunten te scoren en zo was de 5-2 overwinnig een feit. Als kers op de taart werden ook de strafworpen na afloop met 3-1 gewonnen! Een verdiend eindresultaat van een hartstikke leuke wedstrijd. Als de F2 zo doorgaat zullen er dit seizoen zeker nog veel meer van dit soort mooie wedstrijden volgen.