Atlantis E2 behoudt ongeslagen status!￼

Mijdrecht – Zaterdag 9 december stond de wedstrijd Atlantis E2 tegen Viking E2 uit Wijk bij Duustede op het programma. Het was de wedstrijd tussen de nummer 1 Atlantis en de nummer 2 Viking. Tobias, Pim, Danita, Elle en Joëlle hadden er weer zin in. Dat bleek wel na een fanatieke start. Na 3 minuten stond de 1-0 al op het scorebord. Daarna werden er mooie aanvallen gecreëerd door Atlantis, maar miste ze de scherpte. Gelukkig kwam Viking bijna niet bij de korf van Atlantis. Atlantis bleef volhouden waardoor het bij rust toch 6-0 was. In de 2e helft ging Atlantis als 1 team weer vol gas verder. Het ene mooie punt na het andere mooie punt werd gescoord. Viking maakte het Atlantis in de 2e helft wel iets lastiger en scoorde zelfs een doelpunt. Atlantis raakte hierdoor niet van slag en bleef doorgaan. Iedereen heeft een doelpuntje meegepakt waardoor de eindstand 11-1 is geworden.