Atlantis boekt overwinning op Roda

Mijdrecht – In de sfeervolle Phoenixhal in Mijdrecht heeft Atlantis zaterdag een welverdiende 21-18 overwinning behaald op Roda uit Koog aan de Zaan.

De wedstrijd kende een spannend verloop, waarin beide ploegen aan elkaar gewaagd waren. Met dank aan de hoofdsponsor Van Walraven en een enthousiaste bank en tribune wist Atlantis de punten uiteindelijk in Mijdrecht te houden.

Voorafgaand aan het duel zorgden de kangoeroes, het team van de week, voor een prachtig moment. Zij mochten samen met de spelers van Atlantis het veld oplopen en kregen hiermee een onvergetelijke ervaring en een luid applaus van het publiek.

Geen scherpe start

Atlantis startte niet scherp en Roda scoorde als eerste de 0-1. Hierna werd Atlantis wakker en werd het snel 2-1. Toch gaf Roda goed weerstand, waardoor de teams gelijkwaardig met een ruststand van 11-10 de kleedkamers opzochten. In de tweede helft bleef de spanning voelbaar. Atlantis bleef telkens twee punten voorlopen op Roda.

Bij Atlantis werd één keer gewisseld en bij Roda twee keer. Het werd 18-15 en vanaf dat moment ging Atlantis uitlopen. Toen het einde van de wedstrijd naderde, bleef het team op 21 staan tegen 16 punten van Roda. Hoewel Roda op het allerlaatste moment van de wedstrijd nog twee keer scoorde, werd de eindstand 21-18 voor Atlantis. Met zes punten staat Atlantis nu bovenaan in de poule. Zaterdag 6 december staat de volgende spannende wedstrijd het programma. Om 17.50 uur speelt Atlantis tegen OKV in de Phoenixhal in Mijdrecht.

Atlantis pakte overwinning. Foto: aangeleverd.