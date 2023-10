Atalante Volleybal 65 jaar!￼

Vinkeveen – De basis van het Vinkeveense volleybal werd gelegd door Cor van Zwieten. Het spelletje nam hij mee vanuit het voormalig Nederlands Indië. In 1958 werd volleybal opgenomen binnen Gymnastiekverenging Atalante, maar een jaar later werden ze een zelfstandige club. Vandaar dat ze dit jaar ons 65 jarig! bestaan vieren. Tijdens dit hele seizoen 2023-2024 worden er verschillende activiteiten georganiseerd door de jubileumcommissie. De eestvolgende activiteit is Freaky Friday op vrijdag 10 november in de Boei te Vinkeveen. Deze avond spelen alleen de eerste teams. Ze willen weer de gezelligheid van vroeger terug laten komen op de tribunes. Ze willen met het merendeel van hun eigen club, maar ook oud-leden, sponsoren, andere bekenden en (indien aanwezig) supporters van de tegenpartij, een volleybalfeestje vieren.

Er wordt gespeeld op center court, de spelers worden omgeroepen en komen onder begeleiding van de jongste jeugd het veld op. Er zijn ook ballenkinderen en er zal een speaker aanwezig zijn die het publiek een beetje opzweept en de mooie ballen van beide kanten van het veld zal benoemen. Welkom in de Boei.

Programma:

19:30 uur Atalante dames 1 – VCS Dames 2

21:15 uur Atalante heren 1 – AVV Keistad Heren 2