Argon sluit jaar af met winst

Mijdrecht/Voorhout – In Voorhout heeft Argon de laatste wedstrijd voor de winterstop winnend afgesloten. Na een 0-0 ruststand werd met nog een kwartier te spelen de score geopend en die kon tot het eindsignaal van de goed leidende jonge scheidsrechter Floris Oskam vastgehouden worden. In de beginfase werd er zowel door Argon als door Foreholte gescoord, echter de assistenten staken de vlag omhoog.

Hoewel de beide teams aan elkaar gewaagd waren, kreeg Argon bij vlagen mogelijkheden om de score te openen, al in de beginfase stichtte een verre ingooi van Tygo Limburg enige verwarring, doelman Stijn Driebergen kon met enige moeite de bal onder controle krijgen. Rond minuut 20 kreeg Argon middels een viertal hoekschoppen kansen genoeg, echter een inzet van Bas Schaefers werd door keeper Driebergen tot corner verwerkt, ook een omhaal van Raoul van Wijk ging via de vuisten van de sluitpost achter. Een paar hoekschoppen verder kopte Tygo Limburg de bal net over de lat. Foreholte had nogal wat lengte in de ploeg en was fysiek iets sterker maar kon dat niet echt tot scoringskansen omzetten. Wel was het even gevaarlijk bij een vrije trap nabij de achterlijn; de bal kwam in het doelgebied maar Mike Nusse assisteerde doelman Van Rijn door de bal uit de doelmond te koppen. Voor het rustsignaal kreeg aanvoerde Yaninck van Doorn na een paar hoekschoppen mogelijkheden, zijn eerste inzet ging via een verdedigende voet en de paal achter en een minuut later ook weer na een hoekschop knalde Van Doorn naast.

Doelkansen beperkt

De tweede helft was het veldspel van Argon aanmerkelijk beter, echter de doelkansen bleven toch beperkt. Bas Boelhouwer leverde een knap schot af, maar doelman Driebergen greep in. Vervolgens passte Ritchie Zinga de bal voor doel, maar er was niemand aanwezig om de bal in tikken. Foreholte kreeg kleine kansjes, Wout Zekveld schoot naast en een omhaal van Jord Aanhane ging er niet in.

Tien minuten voor tijd kreeg Argon een vrije trap vanaf ongeveer 20 meter. Eerst was er gedoe over de muur, scheidsrechter Oskam moest de afstand van bal tot spelers nogmaals afmeten. Bas Schaefers schoot op doel, maar mikte iets te hoog. De vrije trap moest overgenomen vanwege te vroeg inlopen en nu plaatste Schaefers de bal hard en zuiver in de kruising. Teun Gortenmulder, Quint Piris en ook Stan van Balgoijen werden ingezet om de voorsprong te consolideren. Hoewel Foreholte wel aandrong en er vijf minuten werd bijgetrokken, bleef Argon dankzij de slordige afwerking van de aanvallers en doelman Kris van Rijn overeind.

Bas Schaefers: rake vrije trap. Foto: Hans van Gelderen.