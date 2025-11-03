Argon pas in de tweede helft op stoom

Mijdrecht – Tegen ASV Arsenal heeft Argon een verdiende overwinning behaald, na een moeizame eerste helft werd in het vervolg orde op zaken gesteld. Na een 1-1 ruststand werd het uiteindelijk 5-1 voor Argon en daarmee kwam Arsenal nog goed weg.

Snel doelpunt

Al in de tweede minuut stond er een 1-0 stand op het scorebord; een hoekschop, genomen door Mike Nusse werd door Tygo Limburg hoog in de kruising gekopt, onhoudbaar voor doelman Lars van Gelder. Duidelijk een opsteker, maar het goede begin kreeg vooralsnog geen vervolg. Een unieke mogelijkheid voor Bas Boelhouwer met een vrije schietkans ging naast en een actie van Ritchie Zinga ging ook naast de voor Argon verkeerde kant van de paal. Ook een hoekschop van Mike Nusse werd door Yannick van Doorn naast gekopt. Af en toe deed Arsenal iets terug, een vrije trap, hard en laag ingeschoten werd een prooi voor doelman Kris van Rijn en even later een poging van Sane ging over het doel.

Daarna was er een gevalletje van hands of geen hands, maar scheidsrechter Johan Jensch doceerde uit het spelregelboek: geen hands. Zo aan het einde van de eerste helft maakte keeper Van Gelder een einde aan een knappe actie van Quint Piris en ging de bal door een schot van Milan keizer in de kluts over de achterlijn. Het gevolg was een viertal hoekschoppen binnen een paar minuten, maar die leverden allemaal geen doelkans op. Wel knalde Mike Nusse naast op aangeven van Zinga. In de laatste minuut profiteerde Arsenal van een te korte terugspeelbal van Argon, Kris van Rijn greep mis en Ritfeld zag zijn schot/voorzet in het doel verdwijnen 1-1.

Herstel

Coach Jeroen de Zwaan zette Cas Jansen in voor doelpuntenmaker Tygo Limburg, vervolgens duurde het tot minuut 57 eer Quint Piris met een solo door het midden via binnenkant paal de 2-1 op het bord zette. Arsenal had vervolgens moeite om de aanvallende acties van Argon te pareren, echter de nauwkeurigheid in de afwerking ontbrak. Mike Nusse en ook Quint Piris knalden naast en een actie van Zinga eindigde ook naast de voor Argon verkeerde kant van de paal. Inmiddels was Gyani Manuel ingebracht die met zijn eerste actie Quint Piris bediende met als resultaat 3-1. Nadat Ritchie Zinga z’n inzet over de kruising zeilde en Mike Nusse naast knalde was het even later wel bingo voor Mike Nusse toen hij een diepe bal oppikte en vervolgens raak schoot 4-1. Met Teun Gortenmulder en Denzel Sno ging Argon de slotfase in en nadat Gyani Manuel in een vrije schietkans naast knalde maakte Mika Keizers er op aangeven van Jordy Zwaneveld 5-1 van. Een bescheiden score gezien de vele mogelijkheden; de eerste winst is binnen. Zaterdag gaat Argon op bezoek bij Amstelveen/Heemraad.

Argon pas in de tweede helft op stoom. Foto: Hans van Gelderen.