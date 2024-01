Voetbal: Argon kopje onder tegen DVVA

Mijdrecht – Argon heeft aan de eerste thuiswedstrijd na de winterstop tegen het Amsterdamse DVVA geen enkele aanspraak kunnen maken op een positief resultaat. De bezoekers maakten het spel en Argon mocht in de eerste helft meespelen. En toen stond het nog maar 0-2. Toen Argon vlak voor rust met een man minder kwamen te staan, en een verdediger moest afhaken, werd het in de tweede helft nog erger. Nog twee verdedigers moesten geblesseerd in de kleedkamer achterblijven. Het gevolg was dat er achterin behoorlijk geschoven moest worden en Argon er aanvallend niet meer aan te pas kwam en verdedigend gaten liet vallen. Met gemak liep DVVA uit naar 0-5. In de slotfase scoorde Argon toch nog een doelpunt maar DVVA zorgde er weer voor dat de eindstand na negentig minuten 1-6 werd.

Onder druk

De bezoekers zetten gelijk de toon, fysiek sterk en ook nog behoorlijk spelend werd Argon onder druk gezet. Een vrije trap van Wiecher van Helbergen scheerde rakelings over en een kopbal van Julian Laan ging maar net naast. Na ruim een kwartier moest Wouter Winters geblesseerd afhaken, hij werd vervangen door Tim Huisman. Na nog een doelpoging van Jouke Spanninga deed Argon wat terug, Max Oliemans schoot ver naast en bij een vrije trap op rand 16 meter schoot Bas Schaefers wel het doelgebied in maar er werd afgefloten voor een overtreding. Vijf minuten voor rust zorgde Jip Molenaar na een hoekschop voor de 0-1. Even daarna ontving Mitchell van der Veer zijn tweede gele kaart en mocht van scheidsrechter Nurettin Eren vervroegd naar de kleedkamer. Een minuut later kwam DVVA op 0-2, een vrije trap van Jim Schiks werd door Julian Laan ingekopt.

Tweede helft

Raoul van Wijk en Jordy Zwaneveld bleven geblesseerd in de kleedkamer achter, Erkelly de Sa en Stan van Balgoijen maakten hun opwachting. Nadat een schot van Bas Schaefers werd geblokt was het even later Dave Severins die met een schot van rechts voor de 0-3 tekende. Inmiddels werd ook Jayden Zschuschen ingezet maar de scoringsdrift van DVVA werd niet getemperd, invaller Friso Kaashoek zorgde voor de 0-4 en Guido Moelee even later voor de 0-5. Max Oliemans zag zijn harde werken beloond, na een fraaie actie scoorde hij de enige tegentreffer: 1-5. Maar Julian Laan bepaalde tenslotte de eindstand: 1-6. Zaterdag gaat Argon op bezoek bij en in De Meern.