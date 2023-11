Argon kopje onder in de kelderkraker

Mijdrecht – Op bezoek bij Montfoort SV ‘19 is Argon er niet in geslaagd de punten mee naar Mijdrecht te nemen. In een eerste helft waarin beide ploegen niet wilden verliezen zagen we weinig scoringsmogelijkheden met als gevolg dat er een 0-0 stand bleef staan. Na rust vielen er vier doelpunten waarbij de ploeg van Gert Kruijs uiteindelijk aan het langste eind trok met een 3-1 eindstand.

Zoals eerde vermeld was de eerste helft eigenlijk een schaakspel waarin er niet echt aanvallend werd gevoetbald. De thuisploeg was wel regelmatig in de buurt van het Argondoel te vinden maar de schoten die werden afgevuurd waren voor de Argon sluitpost Juran Doezeman. Bij een kopbal van dichtbij reageerde hij attent en ook bij een kopbal stond hij op de goede plaats. Verder stond bij Montfoort in die fase het vizier nog niet goed afgesteld, een afstandsschot ging naast en bij een andere poging ging de bal voorlangs het doel. Aan de andere kant kon er bij Argon slechts een poging genoteerd worden en dat was een schot van Erkelly de Sa maar die kans ging verloren omdat het schot geblokt werd.

Meer een wedstrijd

De tweede helft werd gezien het spel aantrekkelijker en werd er bij vlagen toch wel leuk gecombineerd. Maar eerst was er een tegenvaller: Wouter Winters moest geblesseerd afhaken, hij werd vervangen door Mika Keizers. De Sa kreeg een vrije schietkans maar hij mikte naast het doel en een actie van Stan van Scheppingen leverde alleen een hoekschop op. Aan de andere kant zagen we Denny van Loen doelman Doezeman testen, hij pareerde de inzet tot hoekschop. En die werd Argon fataal, de bal ging helemaal naar de andere kant van het veld en daar stond Randy Meeuwsen klaar om diagonaal hard in te schieten,1-0.

Tien minuten later weer een hoekschop voor Montfoort en het was weer raak, nu met de voet van Thomas Koenze. Met Tim Waning in het veld probeerde Argon het tij te keren, een schot van Mika Keizers werd door doelman Vianen tot hoekschop verwerkt en Siep Keulemans vrije schietkans was ook voor de doelman. Raoul van Wijk probeerde het van afstand maar de bal scheerde over de lat.

Met twee verse krachten ging Argon de slotfase in, namelijk Ocean Jay Orion en Stan van Balgoijen. Even daarna viel de aansluitingstreffer, een diepe bal van Bergkamp werd door Mika Keizers opgepikt en na een solo door het midden prikte hij de bal achter doelman Vianen: 2-1.

Zoals coach Aart Jan van Boksel bij een voorbeschouwing in het AD opmerkte: ‘het kwartje moet een keer de goede kant opvallen‘ kwam helaas niet uit voor Argon. Een vrije trap van Dylan Bergkamp ketste via buitenkant paal achter en aan de andere kant maakte Denny van Loen, alleen voor Doezeman geen fout en tekende voor de 3-1.