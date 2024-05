Argon JO13-1 kampioen en op naar Divisie voetbal!￼

Mijdrecht – Met nog twee wedstrijden te spelen is de JO13-1 van SV Argon kampioen geworden in de Hoofdklasse. Uit bij FC Aalsmeer werd een prachtige 12-2 overwinning behaald en daarmee verzekert dit talentvolle jeugdteam zich van Divisie voetbal in het nieuwe seizoen.

De koppies van de spelers oogden wat gespannen, maar de trainers Jordy Zwaneveld en Niels de Vries hadden veel vertrouwen in een positieve afloop. En terecht! Met 9 overwinningen, 1 gelijkspel, en een doelsaldo van 37 voor en slechts 5 tegen was Argon de grote favoriet voor promotie. En dit vertrouwen werd omgezet in een snelle 0-2 voorsprong door doelpunten van het gevaarlijk aanvalsduo Jah’lil Azijnman en Mick Vioen. Met name in aanvallend opzicht maakte Argon het verschil en zo werd de rust bereikt met een comfortabele 1-6 voorsprong.

Wisselen

De voorsprong was voor de trainers ook het signaal om wat wisselingen in het team door te voeren, maar het spelbeeld bleef onveranderd. Een veel te sterk Argon bleef domineren, creëerden menig kans en achterin werden nauwelijks kansen weggegeven. Mede door 3 doelpunten van Ruben Elenbaas en 4 doelpunten van Mick Vioen kon Argon uitlopen naar een 2-12 eindstand. Na het fluitsignaal barstte het feest los en het kampioenschap werd uitbundig gevierd.

Promotie naar de 4e Divisie is nu een feit en dat is een bekroning voor een sterk seizoen. Met slechts 7 tegendoelpunten in 10 wedstrijden, kan Argon leunen op een ijzersterke verdediging. Het middenveld is een mooie mix van fysieke kracht, snelheid en technisch vermogen. En met in totaal 47 goals in 10 wedstrijden is het wel duidelijk dat het scorend vermogen van de aanvallers het verschil heeft gemaakt.

Vierde Divisie

Door dit mooie kampioenschap gaat dit team (met alleen maar jeugdspelers uit Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen) aankomend seizoen spelen in de 4e Divisie. En de verwachting is dat dit team, met wat versterkingen uit de regio, wederom hoge ogen gaat gooien om nog hoger te gaan spelen. Hiermee laat Argon zien dat de extra investeringen in de jeugdopleiding zijn vruchten beginnen af te werpen.

Foto: Spelers SV Argon JO13-1: Jesse Eindhoven, Lucas Fokker, Senn Flapper, Jesse van Holland, Raf Verlaan, Quinn van Spijker, Sam Millenaar, Matthew Smaling, Akram Naboulssi, Luuk Verlaan, Finn Leeflang, Max van El, Jens de Jong, Ruben Elenbaas, Mick Vioen en Jah’lil Azijnman.