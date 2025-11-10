Argon in Amstelveen weer met lege handen

Amstelveen/Mijdrecht – Tegen Amstelveen Heemraad heeft Argon geen aanspraak kunnen maken op een overwinning. In de eerste helft viel er weinig te genieten voor de meegereisde supporters, matig voetbal en weinig echte doelkansen. In het vervolg een wedstrijd met meer pit. Echter de afwerking, als er een scoringsmogelijkheid was, bleef beneden het niveau. Het gevolg was dan ook dat er na een 1-0 achterstand de score nog wel werd rechtgetrokken, maar na negentig minuten stond er toch een 3-2 stand op het scorebord.

Weinig genieten

In minuut zes was Argon wel dicht bij een treffer toen Yannick van Doorn na een hoekschop de bal met de hak goed raakte, echter de bal scheerde net over de lat. Even later kwam Jaïr Cruden met een actie wel ver, maar uiteindelijk greep Kris van Rijn goed in. Halverwege de eerste helft schoot Mike Nusse na een vrije trap tegen keeper Bakx, in de rebound kwam de bal bij Tygo Limburg die Nusse opnieuw in stelling bracht, maar zijn poging ging naast. Daarna kreeg Amstelveen Heemraad twee hoekschoppen op rij te nemen. Bij de eerste poging tikte Van Rijn de bal over de lat en in het vervolg werd de bal weggewerkt. Na een slechte uittrap pikte Feisal Adan Nour de bal op en zorgde uiteindelijk dat er een 1-0 score op het bord verscheen. Op slag van rust kon Ritchie Zinga nog voor een verrassing zorgen, echter zijn poging ging voorlangs het doel.

Feller Argon

Bij het begin van de tweede helft bleef Yannick van Doorn geblesseerd in de kleedkamer achter, Teun Gortenmulder verving hem. Gelijk al konden we twee pogingen van Ritchie Zinga noteren, de eerste redde doelman Bakx en de tweede ging naast. Daarna ging Raoul van Wijk vanaf rechts op avontuur en lanceerde een hard schot. In een verdedigende actie raakte Gideon Bonsu wel de bal, maar deze kwam ongelukkig in eigen doel terecht: 1-1. Met nog een half uur te gaan, maakte Bas Boelhouwer plaats voor Gyani Manuel. De thuisploeg bleef echter druk zetten en na een poging die hoog over ging werd de volgende aanvallende actie wel beloond, Cruden zorgde voor 2-1. Twee minuten later was de stand alweer gelijk. Gyani Manuel zag zijn voorzet tegen een verdedigende hand komen. Scheidsrechter Mohammed Hibatullah wees naar de stip en Ritchie Zinga vonniste: 2-2. Met Cas Jansen en Mika Keizers als verse krachten en later ook Niels de Vries ging Argon de slotfase in. Het leverde geen doelpunt op, integendeel een vrije trap genomen door specialist Marc Groenland werd laag en hard in de benedenhoek geplaatst, 3-2. Vlak voor tijd leverde Zinga nog een kopbal af die door Bakx over de lat werd getikt. Een teleurstellend resultaat voor Argon. Zaterdag komt SCPD’22 uit Badhoevedorp op bezoek in Mijdrecht.

Ritchie Zinga, doelpuntenmaker via een strafschop. Foto Hans van Gelderen.