Argon gaat kopje onder op eigen veld￼

Mijdrecht – Argon is er niet in geslaagd thuis tegen FC Aalsmeer punten te pakken. Op een drijfnat sportpark zagen de toeschouwers op een volgepakte tribune een wedstrijd met zeer weinig echte doelkansen voor beide ploegen. Wel speelde Argon duidelijk met meer inzet als vorige week, maar het miste nu wel een handvol aanvallers en coach Aart Jan van Boksel moest zelfs een beroep doen op oud selectiespeler Lesley Groenen die positief reageerde toen er een beroep op hem werd gedaan.

Onder druk

De defensie van Argon stond in de beginfase behoorlijk onder druk en moest toen een vijftal hoekschoppen incasseren. FC Aalsmeer profiteerde daar niet van, Vahle schoot voorlangs en Pletting mikte te hoog. Argon stelde daar een kopbal van Justin Schouten en een schot van Bas Schaefers tegenover. Mika Keizers schoot wel op doel maar zijn inzet was te zacht. Ook Tim Waning zijn inzet was te zacht om Van Wandelen te doen wankelen. Na een omhaal van Schoop (over) werd even later de hard werkende Erkelly de Sa in het strafschopgebied onderuit gehaald maar scheidsrechter Peetoom gebood door te spelen. Nadat Vahle naast had geschoten en Eijsvogels een afzwaaier produceerde ging bij een schot van Schoop doelman Doezeman bijna in de fout maar hij kreeg op tijd de gladde bal onder controle.

Argon profiteert niet van overtal

Vlak na het beginsignaal van de tweede helft kreeg Mika Keizers van dichtbij een mogelijkheid maar de doelman van FC Aalsmeer greep in. Toen Jelmer van der Kamp tegen een rode kaart opliep (natrappen) profiteerde Argon daar niet echt van. De lange bal werd daarna teveel gehanteerd en leverde weinig op. Een vrije trap van Justin Schouten ging over en een poging van Sven Beek leverde alleen een hoekschop op. Ook een kans van Nieuwendijk leverde voor Aalsmeer alleen een hoekschop op. Maar twee minuten later was het wel raak voor de bezoekers, een hard schot werd door Doezeman werd weggewerkt maar in de rebound schoot invaller Mike Dam wel raak 0-1. Daarna de gebruikelijke wissels, Bart van der Voort en Lars van Wees moesten proberen nog wat te forceren en even later maakte ook Lesley Groenen zijn opwachting. Maar Aalsmeer gooide acht minuten voor het eindsignaal de wedstrijd op slot, een vrije trap van Axel Wendt werd door de vrijstaande Vahle mooi ingekopt. Wouter Winters mocht in slotfase nog van bank komen maar doelpunten vielen er niet meer in deze zeer natte en teleurstellende derby.Zaterdag gaat Argon op bezoek bij en in Woudenberg.(foto’s Hans van Gelderen)